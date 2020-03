Le Groupe Sup de Co Amiens, en partenariat avec Handisport Somme, participe à l’organisation du raid Maxim’um

Les élèves du Groupe Sup de Co Amiens, ESC Amiens et ISAM, apportent leur concours dans l’organisation du raid Maxim’um qui se déroulera les 18 et 19 juin (10h30 – 12h00 & 13h30-16h30) sur le site de la base nautique de Saint Sauveur près d’Amiens. Deux jours de sports de nature pour favoriser la coopération et le partage des compétences au sein de chaque équipe obligatoirement mixte handicapés /valides. Pour cette deuxième édition du raid Maxim’um, les organisateurs se fixent comme objectif de dépasser la barre des 200 participants qui pourront ainsi s’essayer et se mesurer sur différentes épreuves au sein d’équipes obligatoirement composées de handicapés et de valides.

Comme tient à le rappeler Nathalie Bertin Boussu, responsable diversité et ouverture sociale et référente handicap pour le Groupe Sup de Co Amiens « ce Raid Maxim’um a vu le jour en 2009, en hommage à Maxime, jeune étudiante de 19 ans, sportif et volontaire qui a continué d’avancer grâce à sa famille, ses copains et au sport tout en luttant contre une terrible maladie qui l’a emporté en septembre 2008. A l’image de Maxime, faites toujours le Maxim’um !!!! »

Les activités sportives proposées

• Randonnée / joëlette : spécialement conçue pour la randonnée des personnes à mobilité réduite, la joëlette permettra aux équipes d’effectuer un rallye d’orientation sur le site de la base nautique.

• Canoë-kayak : également sous forme de rallye d’orientation, les équipes pourront naviguer sur le plan d’eau de la base nautique à bord de différentes embarcations (kayak, canoë, canobus).

• Javelot tir sur cible : initiation au javelot, présentation des adaptations pour le tir Handisport.

Les participants



Les deux jours d’animations sont indépendants et s’adressent à des publics différents :

• Le vendredi est ouvert aux établissements spécialisés, pour leur faire découvrir les sports de nature, leur montrer que beaucoup de choses sont réalisables et bénéfiques pour les personnes accueillies par ces structures.

• Le samedi est dédié aux particuliers, sportifs et aux familles. L’occasion également pour les différents clubs du département de se confronter amicalement.

Rappelons que le Groupe Sup de Co Amiens s’est vu confier en juillet 2008 par l’AGEFIPH (Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées) la mission d’accompagnement et d’intégration dans le monde du travail des étudiants handicapés de toute la Picardie (Somme, Oise et Aisne). A ce titre Nathalie Bertin Boussu, a mis en place de nombreuses actions visant à favoriser la rencontre entre des étudiants handicapés et des entreprises.

