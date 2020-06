Le Groupe Sup de Co Amiens en charge des étudiants handicapés

Le Groupe Sup de Co Amiens s’est vu confier en juillet 2008 par l’AGEFIPH (Association de Gestion des Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées) la mission d’accompagnement et d’intégration dans le monde du travail des étudiants handicapés de toute la Picardie. Soit trois départements : Somme, Oise et Aisne.

Pour renforcer son ambition d’ouvrir l’emploi aux personnes handicapées, l’Agefiph propose une nouvelle offre de services à destination des étudiants handicapés picards et des entreprises qui souhaitent les accueillir. Ces étudiants peuvent ainsi consolider leur projet professionnel et raccourcir le délai d’entrée dans la vie active. De leur côté, les entreprises trouvent là une aide complémentaire dans leur recrutement et la mise en œuvre de leur projet au titre de la politique d’emploi des travailleurs handicapés.

Conseiller handicap

Nathalie Bertin Boussu, responsable diversité et ouverture sociale et référente handicap pour le Groupe Sup de Co Amiens a d’ores et déjà mis en place de nombreuses actions visant à favoriser la rencontre entre des étudiants handicapés et des entreprises. Elle s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience du Groupe en matière de relations avec les entreprises. Un espace a été dédié à l’accueil dans le bâtiment Somme du Groupe avec un conseiller handicap spécialisé. Un espace documentaire et un poste informatique relié sur internet et dédié aux étudiants handicapés complètent le dispositif.

Propositions de stages

Au niveau des outils pédagogiques, des ateliers CV et lettre de motivation sont organisés ainsi qu’un service comportements professionnels (mise en situation, coaching), des conférences thématiques – sensibilisation au Handicap, la loi de 2005 – et interventions de professionnels – les MDPH, la société Hanploi, la Caisse d’Epargne de Picardie… Les relations avec les entreprises ne sont pas en reste. Ainsi, cette année, les Forums entreprises et forums apprentissage ont réunis, respectivement soixante-dix et trente-deux entreprises et le Groupe leur donne accès aux plus de trois mille propositions de stages reçues par an ainsi qu’à des propositions de stages et d’emplois spécifiques et dédiés aux étudiants handicapés. Enfin, elles ont accès aux services offres et demandes d’emploi.

Sensibiliser les étudiants

De nombreuses actions de sensibilisation au Handicap ont été menées au cours de l’année écoulée et au mois de décembre 2009, le Groupe projette de faire venir une troupe de théâtre composée de jeunes valides et de jeunes handicapés pour sensibiliser ses étudiants au monde du handicap : Oser « aller vers l’autre ». Pour entrer en contact avec les étudiants handicapés de la Picardie, la mission handicap a rencontré les partenaires « handicap » des trois départements, les MDPH, les Cap Emploi, les associations de déficients auditifs ou déficients visuels de Picardie, les associations sportives – Handisport Somme et Handisport Picardie -, les référents handicaps des établissements d’enseignement supérieur, les infirmières ou assistantes sociales des lycées accueillants des BTS avec des résultats encourageants.

Entreprises handi-accueillantes

Au niveau des professionnels, la mission handicap a pris contact avec les entreprises du réseau Sup de Co et leur a communiqué la plaquette de présentation de l’action. Elle a pris contact aussi avec le réseau d’entreprises partenaires de l’AGEFIPH. De nombreuses entreprises se sont montrées handi-accueillantes et ont proposé des offres de stages, d’apprentissages ou d’emplois.

Chiffres :

Sur les 16 étudiants suivis à ce jour :

7 ont trouvé un stage en 2009

1 a trouvé un apprentissage en 2009

2 sont en recherche d’emploi

5 n’avaient pas de stage en 2009 mais sont demandeurs pour 2010

1 a redoublé et n’a pas eu à faire de stage cette année

Pratique

En savoir plus : http://www.supco-amiens.fr/ftlv

Deux plaquettes dédiées sont disponibles :

Une aux entreprises : http://www.supco-amiens.fr/fr/pdf/plaquette_entreprise.pdf

L’autre aux étudiants. http://www.supco-amiens.fr/fr/pdf/plaquette_etudiant.pdf