Le Groupe Samsic réaffirme sa démarche qualitative pour l’emploi de personnes handicapées

Lundi 15 juin 2009, à Bagneux, Tanguy du Chéné, président de l’Agefiph, et Christian Roulleau, PDG du Groupe Samsic, ont signé une nouvelle convention de trois ans destinée à poursuivre les engagements de Samsic en matière d’insertion de personnes en situation de handicap, avec une dimension qualitative réaffirmée. Une conduite exemplaire et sans-précédent.

C’est grâce à la signature de deux conventions de partenariat avec l’Agefiph que le Groupe Samsic a renforcé depuis 2005 sa politique d’emploi volontariste en faveur des personnes en situation de handicap. La première convention fut signée en mai 2005. Elle concernait uniquement l’activité Propreté du groupe. Ce partenariat s’est traduit par 386 recrutements en CDI de personnes en situation de handicap alors que l’engagement portait sur l’intégration de 100 personnes sur deux ans.

Au regard de l’implication de l’ensemble des établissements de Samsic Propreté, des résultats en terme d’insertion et de la communication interne réalisée, une seconde convention a été signée en mars 2007. Elle a permis d’impliquer les branches Sécurité et Emploi du groupe. Un millier de personnes en ont bénéficié entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2008.

Avec cette troisième convention, le Groupe Samsic réaffirme sa volonté de développer une politique d’emploi qualitative des personnes en situation de handicap. C’est-à-dire pour chacune des branches :

– Samsic Propreté :

 maintenir un taux d’emploi minimal de 6% pour l’ensemble des établissements (le taux fin 2008 de manière mutualisée était de 6,21 % ) ;

 favoriser la pérennité des insertions ;

 favoriser le maintien dans l’emploi des salariés présentant un risque d’inaptitude ;

 recruter 250 collaborateurs handicapés en CDI.

– Samsic Sécurité :

 atteindre un taux d’emploi de 6% pour l’ensemble des agences : de 1,68 % en 2007, il est passé à 4,31 % fin 2008 ;

 favoriser la pérennité des insertions ;

 favoriser le maintien dans l’emploi des salariés présentant un risque d’inaptitude ;

 embaucher 150 salariés handicapés en CDI.

– Samsic Emploi :

 déléguer des personnes en situation de handicap chez les clients de Samsic Emploi ;

 sensibiliser les prospects et les clients à l’emploi de personnes en situation de handicap ;

 favoriser la formation des collaborateurs intérimaires en situation de handicap ;

 engager 241 000 heures de délégation pour des travailleurs handicapés en CDI.

– Groupe Samsic :

 favoriser le maintien dans l’emploi ;

 favoriser la gestion durable de l’employabilité des salariés ayant 45 ans et plus ;

 favoriser la formation en alternance.

A terme, l’objectif final est de permettre le maintien en activité des salariés en situation de handicap et de favoriser l’employabilité durable des personnes de 45 ans et plus.