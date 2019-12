Le groupe se mobilise en faveur de l’accès à l’emploi des personnes handicapées et organise un premier Handicafé grenoblois le 3 mai prochain.





Dans le cadre de sa lutte pour l’égalité des chances dans l’emploi, le Groupe Randstad France lance le Handicafé, une opération originale en partenariat avec L’Adapt (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées). Initiative inédite pour dynamiser l’emploi des personnes handicapées, le Handicafé met en contact entreprises locales et candidats sous la forme d’une rencontre informelle et conviviale.

Le premier Handicafé sera organisé le 3 mai prochain à Grenoble





Opération innovante pour recruter des personnes en situation de handicap, le Handicafé est conçu comme un espace de rencontres et d’échanges informels entre des entreprises locales à la recherche de collaborateurs et des candidats en situation de handicap. Durant deux heures, le Handicafé créé la rencontre, une première étape dans le processus de recrutement.

Pour cette première opération pilote, quatre agences Randstad grenobloises référentes « handicap » (Seyssinet Parizet, Voiron, Grenoble Tertiaire et La Côte St André) se sont mobilisées et ont contacté des entreprises locales qui recrutent. En tout, une dizaine d’entreprises participeront à cet événement et proposeront chacune 1 à 3 postes (CDD et CDI).

Ransdstad se mobilise pour l’emploi des personnes handicapées aux côtés de L’Adapt. Partenaires depuis 2010, elles travaillent ensemble, plus particulièrement sur la participation à des actions emploi en France, sur l’accompagnement de stagiaires en fin de formation et sur le travail avec les ESAT Hors les murs.

Cette initiative sera prochainement étendue à d’autres villes françaises.





« Le Handicafé est une initiative singulière que nous avons mise en place grâce à notre partenariat avec L’Adapt. Cela traduit par les faits nos valeurs et nos engagements en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap. Randstad a d’ailleurs mis en place un réseau de 46 agences référentes « handicap » en France, pour répondre à deux objectifs : fédérer l’expertise du groupe et démultiplier les actions de sensibilisation des entreprises à cet enjeu de société majeur », déclare Abdel Aïssou, directeur général du Groupe Randstad France et Président de l’Institut Randstad pour l’Egalité des Chances.