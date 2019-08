Le Groupe Mornay et l’Agefiph signent une convention pour l’emploi des personnes handicapées

Laurie Maillard, Directeur Général du Groupe Mornay, acteur majeur de la protection sociale en France, et Tanguy du Chéné, Président de l’Agefiph (Fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées), ont signé une convention de partenariat de deux ans en faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes handicapées. Cette collaboration vient appuyer la démarche globale de promotion de la diversité engagée par le Groupe Mornay depuis 2007 ; celle-ci s’inscrivant dans la lignée du projet sur l’égalité des droits et des chances développé par l’Agirc-Arrco.

« Cette convention, signée pour deux ans, renforce les actions déjà réalisées au cours des deux dernières années par Mornay et donne une impulsion nouvelle à la politique handicap du Groupe. Elle va permettre le déploiement d’un plan d’actions qui formalise à travers des objectifs clairs et concrets l’engagement de Mornay dans ce domaine. », souligne Laurie Maillard.

La convention s’articule autour de quatre axes majeurs, déclinés en actions dont la mise en oeuvre et la coordination sont assurées par la Mission Handicap créée au sein de la DRH du Groupe Mornay en 2008.

Recrutement et intégration

Le Groupe Mornay s’est fixé pour objectif de recruter des personnes en situation de handicap à hauteur de 8 % de ses recrutements en CDI (soit 10 postes sur deux ans) et de 6 % de ses recrutements en CDD de six mois et plus. « Toute personne en situation de handicap est éligible à l’intégralité des postes du groupe car le recrutement est basé sur l’identification des compétences et non pas des différences », souligne Carole Paitier, chargée de mission handicap du Groupe Mornay.

L’entreprise actionnera tous les moyens mis à sa disposition pour recueillir et promouvoir les candidatures de personnes handicapées. Elle favorisera également l’accueil de stagiaires, notamment via la recherche de partenariats avec des centres de formation et universités. Les collaborateurs en situation de handicap du Groupe pourront par ailleurs bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans l’évolution de leur carrière. Parallèlement, l’Espace Emploi Mornay, piloté par la direction de l’action sociale du Groupe, proposera ses prestations d’accompagnement individuel, tant aux collaborateurs qu’à leurs conjoints ou enfants handicapés. Vie au travail et maintien dans l’emploi

Au-delà des dispositifs existants déjà aujourd’hui, des solutions spécifiques seront systématiquement proposées aux collaborateurs en situation de handicap, l’objectif étant de les maintenir dans l’entreprise et de faciliter l’exercice de leur activité professionnelle.

Recours au secteur protégé

Le Groupe Mornay s’engage à mettre en place une politique volontariste d’achats auprès du secteur protégé et adapté et à mettre en place toute action pouvant aider ce secteur à se développer. Formation d’acteurs internes, information & sensibilisation au handicap. Le Groupe Mornay déploiera un dispositif de formation dédié sur le handicap, notamment à destination des managers, membres des CHSCT (comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), équipes ressources humaines et référents handicap régionaux.

Pour que tous ses collaborateurs se sentent partie prenante de sa politique handicap d’entreprise, Mornay conduira par ailleurs de nombreuses actions de sensibilisation sur ses différents sites du Groupe. Il utilisera ses canaux de communication interne à des fins pédagogiques pour sensibiliser l’ensemble des salariés, en particulier à la question du maintien dans l’emploi.

La signature de cette convention est une étape majeure dans l’engagement du Groupe Mornay à la fois en tant qu’employeur et acteur de la protection sociale. Elle s’inscrit en étroite cohésion avec l’important travail mené par l’Action sociale du Groupe en direction de ses assurés handicapés et de leurs proches, qui se concrétise à travers différentes actions ou prestations :

– Ecoute, conseil et orientation des personnes confrontées à une perte d’autonomie liée au handicap ainsi que de leur entourage,

– Soutien financier : aides à la scolarité ou à la formation, au départ en vacances, chèque emploi service universels pour faciliter le recours aux services à domicile, aides à l’adaptation du véhicule ou du logement,

– Politique spécifique en direction des aidants familiaux : allocations de répit, séjours aidants/aidés…

– Contribution au financement d’établissements d’accueil pour personnes handicapées, attribution de subventions à des associations favorisant l’insertion sociale et les loisirs des personnes handicapées,

– Aide au retour et au maintien dans l’emploi, à travers les initiatives de l’Espace Emploi Mornay(accompagnement et suivi personnalisé, offres d’emploi, etc.).

L’Agefiph accompagne le groupe Mornay dans la conduite et la mise en oeuvre de cette convention pour lui permettre la pleine atteinte de ses objectifs.