Le Groupe Mornay aide les familles confrontées à la situation de handicap de leur(s) enfant(s) à partir ensemble en vacances

Partenaire de Loisirs Pluriel et cofondateur du réseau Passerelles avec cette Fédération, le Groupe Mornay organise ou soutient un ensemble d’initiatives dans l’objectif de permettre aux familles dont des enfants sont en situation de handicap de vivre des moments de détente dans un environnement adapté. L’Action sociale du Groupe Mornay conforte ainsi son engagement aux côtés des personnes en situation de handicap et de leurs proches.

Au moment des vacances d’été, les parents qui prennent soin quotidiennement d’un enfant handicapé sont demandeurs de solutions qui leur permettent de partager des moments de détente et de loisirs en famille.

Le Groupe Mornay organise en partenariat avec Loisirs Pluriel, un séjour d’une semaine animé par une équipe de professionnels proposant des activités adaptées respectivement aux parents et à leurs enfants de 6 à 16 ans.

Les enfants handicapés et leurs frères et soeurs valides sont encadrés par une équipe d’animateurs de Loisirs Pluriel qui leur propose des activités ludiques et sportives adaptées. Les parents goûtent à de véritables moments de détente tels que des soins de thalassothérapie, des séances de relaxation ou de réflexologie plantaire. Les familles se retrouvent pour des moments de détente partagée au cours d’excursions touristiques et de pique-niques.

Parallèlement, l’association Loisirs Pluriel qui fédère des centres de loisirs proposant des activités aux enfants handicapés comme valides, lance cette année Capado. Ce véritable service de proximité accueille des adolescents âgés de 12 à 18 ans pour une durée d’une journée à une semaine, avec au programme des sorties touristiques et culturelles. Formant des groupes de maximum 12 personnes, les participants sont accompagnés par un éducateur et une équipe d’encadrement répondant aux besoins de chaque jeune.

Renseignements : numéro Indigo 0820 805 963

Par ailleurs, le Réseau Passerelles, dont le Groupe Mornay est l’un des partenaires fondateurs, propose pour la première fois cette année, du 23 juillet au 13 août à Préfailles (44), des hébergements familiaux pouvant accueillir 4 à 6 personnes. Dans ce cadre, les familles ont la possibilité de bénéficier d’une prise en charge dans la journée des enfants handicapés et valides.

Renseignements : http://www.reseau-passerelles.org