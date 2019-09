Le Groupe IGS, ensemble d’écoles et de centres de formation, organise l’opération « HANDIWAY »

Fort de ses valeurs sociales et de son rôle pédagogique majeur dans le domaine des Ressources Humaines, le Groupe IGS concrétise son engagement permanent en faveur de la diversité et du handicap en organisant l’opération « Handiway ». Cet événement se déroulera le mardi 15 mars à partir de 17H au sein du Groupe IGS – Campus Université Professionnelle Internationale René Cassin (47, rue Sergent Michel Berthet – Lyon 9ème).

« HANDIWAY » est organisé en collaboration avec Adia et Adia Conseil et Formation, et poursuit deux objectifs :

1- Sensibiliser encore plus aux différents types de handicap les collaborateurs, étudiants du Groupe IGS et entreprises partenaires autour d’ateliers interactifs :

– Langage des signes,

– Déficience visuelle : chiens guides et parcours canne blanche

– Les ESAT (Établissements et Services d’Aide par le travail),

– Sport et Handicap,

– Dans la peau d’un sourd,

– Les Handicaps non visibles,

– Initiation au braille et informatique adapté,

– Reconnaissance d’objets et de senteurs.

2- Donner la parole à des experts qui répondent aux questions des entreprises sur l’intégration de collaborateurs en situation de handicap lors d’une conférence interactive sous forme de jeu, animée par le comédien Franck Adrien.

Pour rappel, 5 chiffres clés :

– Les handicaps visibles ne représentent que 15% des handicaps,

– 85% des travailleurs en situation de handicap ont un niveau inférieur au Bac,

– 90% des personnes qui présentent un handicap physique n’ont pas besoin d’aménagement de poste,

– près de 850 000 personnes ont une reconnaissance administrative de leur handicap,

– la moyenne d’âge des travailleurs handicapés en France est de 43 ans.