Le groupe Gruau renforce son pôle « véhicules sanitaires »

Le Groupe Gruau, N°1 Européen de la Carrosserie sur Véhicule Utilitaire, vient de procéder à une opération de croissance externe en rachetant le GROUPE GIFA, spécialiste des Véhicules Sanitaires (Ambulances & Véhicules Funéraires), dont le Chiffre d’Affaires s’élève à 35 M€ et les effectifs à 140 collaborateurs.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie du projet d’entreprise du groupe Gruau et constitue un renforcement des actions déjà menées dans ce domaine, avec l’acquisition de la société DUCARME Véhicules Funéraires en 1991, puis des sociétés Picot en 1995, Petit et Sanicar en 2001, trois sociétés spécialisées dans la conception et la fabrication d’Ambulances.

En intégrant Gifa, le groupe Gruau renforce ses capacités de développement de nouveaux produits, en réalisant des économies d’échelle dans ses investissements R&D. Ce domaine est particulièrement important dans un contexte où la satisfaction aux exigences des normes européennes est devenue essentielle pour la conquête de nouveaux marchés.

Cette opération permettra aussi au groupe Gruau de déployer ses activités à l’international et officialise sa position de leader européen, sur le marché des Véhicules Sanitaires, dans un environnement de plus en plus concurrentiel.

Infos Clés :

• NOUVEAU PÔLE VEHICULES SANITAIRES GROUPE GRUAU (à fin 2010):

Effectifs totaux : 270 collaborateurs

Chiffre d’affaires cumulé (prévisions) : 70 M€

Nb Transformations par an : 2.000

5 Sites de production : Petit-Picot (Tours), Sanicar (Grenoble), Ducarme (St-Etienne), Gifa (St Laurent-sur-Sèvre) et Gifa (Argentan)

• GROUPE GRUAU (à fin 2010) :

Effectifs : 980 collaborateurs

Chiffre d’affaires cumulé (prévisions) : 170 M€

Nb Transformations : 35.000

14 sites de production (France et Pologne) et 2 sites commerciaux (Espagne et Algérie).