Le Groupe Frères Blanc organise un « mercredi de l’emploi » dédié aux travailleurs handicapés.

Mercredi 18 Novembre, à la brasserie L’Alsace sur les Champs-Elysées se tiendra un « mercredi de l’emploi » spécifiquement organisé pour les personnes handicapées à la recherche d’un emploi dans la restauration. Organisé toute l’année pour tous par le Groupe Frères Blanc, ce rendez-vous hebdomadaire est un salon de recrutement, qui garantit des entretiens immédiats et un rapprochement en temps réel des besoins des restaurants avec les profils rencontrés. Créé en septembre 2008, les « mercredis de l’emploi » ont accueilli plus de quatre cent candidats et généré trente-quatre embauches.

Parallèlement, le Groupe Frères Blanc développe une politique active en faveur de l’emploi des personnes handicapées grâce à un dispositif spécifique d’intégration (désignation d’un tuteur, aménagement des postes de travail, travail en doublure, bilans de suivi, etc.). Un accord groupe, signé en 2006, puis réitéré fin 2008 a rendu possible l’accueil de cent sept travailleurs handicapés en CDI à temps plein sur des postes de commis de cuisine, de salle, d’entretien, de chefs de partie, chefs de rangs et comptables ; l’intégration de vingt stagiaires handicapés sur des durées de un à cinq mois ; la réalisation de sept maintiens dans l’emploi ; la mise en place de quatre dispositifs de formation professionnelle pour des jeunes handicapés sans qualification soit treize CDI. L’accord prévoit, en outre, vingt-cinq5 nouvelles embauches et l’accueil de quinze stagiaires sur trois ans. Deuxième groupe de restauration commerciale en France, le Groupe Frères Blanc emploie aujourd’hui mille huit cent collaborateurs dont soixante-trois salariés handicapés. Ils occupent des métiers de service en salle et de cuisine dans les vibgt-huit établissements de Paris, Nantes, La Rochelle et du Luxembourg. C’est dire si mercredi 18 novembre, il n’est pas illusoire d’espérer décrocher un emploi en tant que travailleur handicapé !

Le 18 novembre à la brasserie L’Alsace au 39, av. des Champs Elysées – 75008 Paris