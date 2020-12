Listen to this article Listen to this article





Dans le cadre du 5e anniversaire de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le Groupe ESSEC, Hanploi.com et l’association d’étudiants ESSEC Voile se mobilisent pour l’intégration des personnes handicapées. A la fin du mois de juin 2010, les membres de l’association ESSEC Voile embarqueront pour « Le Tour de France à la voile », un parcours de 1000 Miles, guidé par Damien Seguin, Médaillé d’Or aux Jeux Paralympiques d’Athènes en 2004 et Médaillé d’Argent à Pékin en 2008, parrain du projet. Durant toute la saison de voile 2010, le Mumm 30 d’ESSEC Voile portera le nom et les couleurs de « ESSEC – Hanploi.com » avec un double objectif : sensibiliser le grand public aux questions de l’intégration des personnes en situation de handicap et faire connaître le projet et les démarches des partenaires du projet en faveur des personnes handicapées.

En parallèle du Tour de France à la voile, de nombreuses actions seront menées :

– Le lancement du « Projet ESSEC – Hanploi.com : handicap et intégration, avançons ensemble ! » les 9 et 10 février 2010

Le Groupe ESSEC, Hanploi.com et ESSEC Voile présentent leur démarche en proposant toute la journée des activités de sensibilisation aux entreprises présentes sur le Campus ESSEC, le forum de recrutement de l’ESSEC (150 entreprises présentes)

– Organisation du premier « Open forum » ESSEC – Hanploi.com pour la formation et l’emploi des personnes handicapées, le 2 juin 2010

Cet « Open forum » rassemblera entreprises, établissements d’enseignement supérieur, associations et professionnels du handicap pour faire découvrir aux personnes handicapées et au grand public comment se former et travailler ensemble. Au programme : des espaces de rencontres autour d’opportunités de formation (initiale et permanente), métiers, stages, apprentissage, emploi, création d’entreprise… mais aussi des démonstrations de produits innovants pour développer l’accessibilité des lieux et des activités qui s’y déroulent

– Le Défi handicap à Deauville le 13 juin 2010

Une journée de navigation pour les personnes handicapées et le grand public

– Organisation d’un P’tit Déj Hanploi au départ du Tour de France à la Voile

Pour permettre aux travailleurs en situation de handicap, aux recruteurs et aux acteurs locaux de l’insertion de se rencontrer.

Le Groupe ESSEC

Le Groupe ESSEC, Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales, fondé en 1907, est un acteur majeur de l’enseignement de la gestion sur la scène mondiale. Avec 4 200 étudiants, une large gamme de programmes en management, des partenariats avec les plus grandes universités dans le monde, un réseau de 35 000 diplômés, un corps professoral composé de 135 professeurs permanents, reconnus pour la qualité et l’influence de leurs recherches, l’ESSEC perpétue une tradition d’excellence académique et cultive un esprit d’ouverture au service des activités économiques, sociales et de l’innovation.

En savoir plus: www.essec.fr

Repères

La Mission Handi-Capacités du Groupe ESSEC

En 2008, le Groupe ESSEC s’est engagé dans une démarche proactive pour développer l’intégration des personnes handicapées dans ses programmes de formation en améliorant l’accessibilité de ses campus et des activités qui s’y déroulent mais aussi en proposant des actions de formation et sensibilisation sur le thème du handicap. http://handicap.essec.edu

ESSEC Voile

Association emblématique fondée en 1967, ESSEC Voile est l’une des associations les plus importantes de l’ESSEC. Chaque année, l’association propose à ses membres de participer aux régates étudiantes et organise des évènements de qualité autour de projets ambitieux.

Hanploi.com

Créé en 2005, Hanploi permet une rencontre entre candidats en situation de handicap, entreprises, professionnels de l’insertion, établissements publics mais aussi écoles et universités. Hanploi bénéficie d’une connaissance du secteur du handicap ainsi que d’une bonne compréhension du monde de l’entreprise grâce à l’expérience de ses fondateurs : deux Cap Emploi et dix grands groupes français (Capgemini, Crédit Agricole SA, CNP Assurances, CEA Dassault Systèmes, IBM, PSA, SFR, Thales et Total). C’est par le biais de son site internet www.hanploi.com et de ces trois évènements par an, sa conférence anniversaire, les Trophées Handi-Friends et un projet sportif en lien avec un établissement d’enseignement supérieur, qu’Hanploi dynamise son réseau et a acquis en quatre ans une réelle expérience de l’événementiel. Hanploi, est une association qui conjugue connaissance du secteur du handicap et créativité pour mettre en place des projets innovants qui favorisent l’emploi des personnes en situation de handicap.

