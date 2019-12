Le Groupe ESC Dijon Bourgogne et la Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche-Comté signent un partenariat en faveur de la formation et l’insertion professionnelle des étudiants handicapés

Fidèle à son engagement pour la responsabilité et la diversité, le Groupe ESC Dijon Bourgogne, qui a créé une Mission Handicap en septembre 2009, poursuit ses actions et développe ses fructueuses collaborations dans le domaine en signant une convention avec la Caisse d’Épargne de Bourgogne Franche-Comté (CEBFC), de 6 000 € pour l’année 2010. Ce partenariat vise à favoriser la formation et l’insertion professionnelle des étudiants en situation de handicap. La banque, aux valeurs historiques fortes, est elle-même particulièrement impliquée sur le sujet du handicap depuis de nombreuses années.

Un partenariat concret



Dans le cadre de ce partenariat, la CEBFC versera au Groupe ESC Dijon Bourgogne une subvention de 6 000 € pour l’année 2010. Celle-ci doit permettre le financement de matériel spécifique et/ou d’une opération de sensibilisation au handicap lors de la semaine pour l’emploi des personnes handicapées. Une part sera également octroyée à un étudiant afin d’aider à compenser son handicap (bourse d’étude, prise en charge de matériel ou de services à la personne). Dans ce cas, la CEBFC s’engage à signer une convention de bourse d’étude en faveur de l’étudiant pour l’intégralité de ses 3 années de formation.

ESC Dijon et CEBFC : des valeurs partagées sur le terrain du handicap

L’objectif majeur de la Mission Handicap du Groupe ESC Dijon Bourgogne est de répondre aux besoins de recrutement des entreprises, qui malgré leur volonté sont aujourd’hui confrontées à une pénurie de talents, tout en facilitant l’accès des personnes en situation de handicap à l’enseignement supérieur et leur permettre de renforcer leur employabilité. C’est pourquoi les actions portent sur l’accès à la formation, l’accompagnement des étudiants, leur insertion professionnelle, et la sensibilisation des futurs managers à ces problématiques.

En tout cela l’École est en phase avec la CEBFC. Initié en 2006 au niveau national, l’accord collectif en faveur de l’emploi des personnes handicapées signé par le Groupe Caisse d’Épargne a été reconduit pour 2009-2013 afin de renforcer les résultats déjà obtenus. Dans le cadre du premier accord, 220 nouveaux travailleurs handicapés ont ainsi rejoint le Groupe Caisse d’Épargne. Cet accord se décline en actions concrètes, au bénéfice des salariés en situation de handicap. Elles permettent de porter, auprès des collaborateurs et managers, un autre regard sur le handicap. Elles contribuent, également, à l’amélioration des conditions d’accueil des clients handicapés au sein des agences de la CEBFC.