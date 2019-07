Le groupe CGI crée un réseau handicap au sein de ses entités françaises

A l’occasion de la Semaine pour l’Emploi des Personnes Handicapées (SEPH), organisée du 18 au 24 novembre, CGI, société de services en technologies de l’information et en gestion des processus d’affaires au monde, vient d’annoncer la création, au sein de ses différentes entités CGI en France, d’un réseau de référents handicap.

Avec la signature de son 3ème accord handicap en avril 2013, CGI s’est en effet engagé à recruter 100 collaborateurs en situation de handicap entre 2013 et 2015, sur des profils Bac+4/5, ingénieurs de formation, mais aussi des profils Bac+2/3 qui seront formés afin d’obtenir un diplôme d’ingénieur en informatique.

C’est ainsi pour y parvenir, que le groupe a décidé de mettre sur pied un réseau d’ambassadeurs handicap.

Concrètement, 14 collaborateurs de CGI se sont portés volontaires pour assumer ce rôle. Ils seront formés pendant plusieurs jours afin de pouvoir sensibiliser toutes les équipes à la question du handicap, et représenter la Mission Emploi Handicap de CGI sur chacun de ses 21 sites en France.

« Le recrutement, la formation, l’intégration et le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap étant les axes majeurs de la Mission Emploi Handicap de CGI, les référents auront pour mission de renforcer l’efficacité des actions engagées sur le sujet. Il y encore beaucoup de chemin à parcourir pour que le handicap ne soit plus un frein dans le monde professionnel. C’est au travers d’actions concrètes que CGI s’engage : aussi bien en interne par la mise en place d’un réseau de référents de proximité qu’auprès de ses écoles partenaires et instituts spécialisés pour aider à la formation et au développement des compétences des personnes handicapées » a déclaré Julien Cotte, Directeur du Recrutement et de la Mobilité, chez CGI en France.

Pour plus d’informations, consultez le site http://www.cgi-recrute.fr/.