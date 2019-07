Le Groupe Casino à nouveau distingué pour son engagement « Diversité »

Le groupe Casino vient de se voir renouveler son label « diversité ». Le Groupe est engagé, depuis bientôt 20ans, dans la promotion de l’égalité sociale.





Le Groupe Casino qui a été le premier groupe de distribution à obtenir le Label Diversité en 2009, vient de recevoir, pour une durée de 4 ans, le renouvellement de ce Label. Cette distinction souligne son engagement exemplaire en matière d’égalité des chances, de prévention des discriminations et de promotion de la diversité.

Ce label, attribué par le Ministère de l’intérieur en partenariat avec Afnor (Association Française de Normalisation) Certification, distingue les entreprises dont les pratiques de lutte contre les discriminations sont jugées exemplaires. Le Groupe Casino avait obtenu ce label en 2009 à l’issue d’une démarche de labellisation menée par l’AFNOR Certification et après avis d’une commission interministérielle composée notamment de représentants de l’État et de partenaires sociaux.

Engagé depuis 1993 dans la lutte contre toutes les formes d’exclusion et de discrimination, le groupe Casino met en œuvre une politique de promotion de la diversité visant à favoriser le recrutement de profils variés et à promouvoir l’égalité professionnelle. Cette politique d’entreprise s’inscrit dans le cadre d’un dialogue social constant avec l’ensemble des organisations syndicales.

Yves Desjacques, Directeur des Ressources Humaines du groupe Casino a déclaré : « Le renouvellement du Label Diversité met en lumière le travail réalisé par le Groupe Casino qui depuis près de 20 ans conduit une politique de promotion de la diversité volontariste et innovante. La lutte contre les discriminations, la promotion de la diversité et la prise en compte des différentes cultures et sensibilités représentent une démarche quotidienne à laquelle les collaborateurs, les organisations syndicales et la direction générale sont très attachés. Il s’agit d’une démarche de long terme et le renouvellement du Label Diversité représente pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe une très grande satisfaction. »

Par sa signature « Nourrir un Monde de Diversité », le groupe Casino, toujours précurseur en la matière, a inscrit dans son ADN la promotion de la diversité, qui s’articule à ce jour autour de différents axes :

– Egalité des chances : origines, territoires publics, publics prioritaires

• Dans le cadre du plan « Espoir banlieues », le groupe Casino a, en 4 ans, recruté 4 440 personnes issues de quartiers sensibles en CDD et CDI, et proposé 2 500 stages ainsi que 750 contrats d’alternance à des jeunes de ces quartiers

• Pour intégrer la lutte contre les discriminations dans ses processus de recrutement, le groupe Casino utilise depuis 2008 la méthode de recrutement par simulation (les candidats sont sélectionnés selon leur performance dans des mises en situation réelle, et non sur leur CV). 2500 collaborateurs ont été recrutés en utilisant cette méthode, en partenariat avec Pôle Emploi.

– Handicap et soutien aux collaborateurs « aidants »

• Le taux d’emploi des travailleurs handicapés chez Casino France est de 10,71 % en 2011 (pour une obligation légale de 6 %). Le Groupe a pris l’engagement en 2011 de recruter 180 personnes en situation de handicap d’ici fin 2013.

• Le groupe Casino propose aux salariés qui en ont besoin d’équiper leur véhicule afin de l’adapter à leur handicap ou à celui d’un membre de leur famille (sièges de conduite, rails pour fauteuils roulants,…).

• Dans le cadre de sa campagne « Aidons les aidants », et afin de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs le Groupe a diffusé début mai 2012, un livret intitulé : « l’abécédaire de l’aidant familial d’une personne âgée ou handicapée ».

– Egalité professionnelle femmes/hommes

• Les femmes représentent 37.5% de l’encadrement (contre 34% en 2008).

• Signature d’un accord Groupe en novembre 2011 qui s’appuie sur des axes d’amélioration identifiés autour de cinq grandes thématiques : le recrutement, la formation, la rémunération, l’évolution professionnelle et la parentalité

• En 2012 : Création et diffusion d’un guide de la Parentalité reprenant toutes les mesures mises en place dans le Groupe en faveur de la Parentalité (ex : Aménagement des horaires, parcours professionnels, etc…)

• Le Groupe a mis en place un réseau, « C’avec elles » dont l’objet est de créer des liens entre les femmes cadres et de proposer à la direction des mesures innovantes. Ce réseau compte 400 adhérent(e)s.

– Seniors

• A travers la signature d’un accord Groupe en septembre 2009, Casino s’est engagé à recruter 500 seniors sur la période 2010-2012. Le taux des salariés de plus de 55 ans a progressé de 15,10% entre 2010 et 2011.

– Respect de la diversité religieuse

• Un guide sur la diversité religieuse a été diffusé en 2011 à l’ensemble des managers.

– Lutte contre la discrimination sur l’orientation sexuelle

• Orientation sexuelle : une réflexion a été amorcée en 2011 et se déclinera en plan d’actions pour lutter contre les discriminations liées à l’orientation sexuelle. Dans ce cadre, un guide à destination des managers sera élaboré et distribué au sein du Groupe d’ici fin 2012.