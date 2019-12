Le groupe Augias et l’ASPP d’Agen lancent la première “franchise sociale”

Issue de la rencontre entre le groupe de propreté Augias et l’ASPP d’Agen (Lot-et-Garonne), Aetes Environnement est la première franchise de propreté à objet social. Elle a pour objectif de favoriser l’insertion par le travail des personnes en difficulté et des handicapés. Aetes Environnement fonctionne comme une franchise, mais sa finalité est sociale. Elle va permettre de favoriser l’insertion par le travail des handicapés et des personnes en grande difficulté.

Cette franchise sociale est née de la rencontre entre Augias, un acteur économique important dans le domaine du nettoyage et l’ASPP d’Agen (Association de Sauvegarde et de Promotion de la Personne) un organisme à vocation sociale dédié à l’aide aux personnes en difficulté.

Le premier bénéficie d’un grand niveau d’expertise dans le domaine de la propreté et se développe en franchise, le second a la volonté d’accélérer la création de structures d’insertion dans sa région.

Ayant des projets complémentaires et des sensibilités communes, Augias et l’ASPP ont pu mener à terme leur projet de créer une franchise à vocation sociale afin de démultiplier les opportunités d’insertion par le travail.

Les valeurs humaines chères à Lionel Bieder, fondateur du groupe Augias, sont à la base de ce lancement. Très impliqué dans l’aspect social de son activité, il se refuse, par exemple, de s’aligner sur les cadences de travail appliquées par ses concurrents.

ASPP D’AGEN ET AUGIAS : LA NAISSANCE DU PROJET

L’ASPP d’Agen souhaitait développer des réseaux de structures d’insertion dans différents secteurs. Depuis 2007, dans le cadre du projet européen Equal II (projet dont l’objectif est de Lutter contre toutes les formes de discriminations et d’inégalités dans la sphère du travail et de l’emploi) elle recherchait un partenaire pour développer un réseau de franchise dans le secteur du nettoyage.

Après une année de consultation, l’ASPP, a identifié Augias comme étant le seul acteur du secteur combinant activités de nettoyage et franchise. Un choix qui rejoint la volonté d’Augias, soucieux d’imprimer un engagement social fort dans ses prestations.

Après plusieurs rencontres, un accord a été trouvé pour lancer Aetes Environnement. A moyen terme, le réseau mettra en place trois structures pilotes actives à Agen (ESAT, Entreprise Adaptée, Entreprise d’Insertion), permettant la création de 35 postes dont 5 d’encadrement, pour prouver sur le terrain la faisabilité du projet.

L’ENVIRONNEMENT COMME LIGNE DE CONDUITE

Une démarche environnementale forte est également à l’origine de la création d’Aetes Environnement. Le réseau propose à ses clients des prestations sur mesure respectant l’environnement et s’inscrivant dans une démarche de développement durable.

es produits utilisés par les agents d’entretien s’inscrivent, pour la plupart, dans une démarche éco-responsable. Ils sont biodégradables et leurs performances environnementales se situent au-delà des exigences européennes.

Les services proposés sont équivalents à ceux du réseau “Augias Propreté” : nettoyage de locaux professionnels (bureaux, magasins, industries…), immeubles… Les prestations pourront être étendues à celles du réseau “Augias 3D” (désinfection, dératisation, désinsectisation).

Les franchisés d’Aetes Environnement sont des Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) ou des Structures d’Insertion par l’Activité Économique (SIAE), ayant ou non une activité de prestations de services et de propreté et souhaitant optimiser leur activité sur le plan économique.

Ils bénéficient d’une formation de 5 semaines ainsi que d’une logistique complète et d’outils de gestion leur permettant de se consacrer au développement de leur structure de propreté.

Enfin, ils peuvent compter sur l’appui permanent du franchiseur, qui bénéficie de la double compétence de l’ASPP (vocation sociale) et d’Augias (métiers de la Propreté).

– Contrat : 10 ans renouvelables

– Investissement initial : environ 50.000 euros HT (incluant le droit d’entrée de 20.000 euros et la formation)

– Redevance : de 1,5% à 4,5 % du chiffre d’affaires selon le niveau de services du back office

– Implantation : exclusivité géographique

– Responsable réseau : Jean-Pierre Lloret.

– Responsable gestion : Jean-Christophe Champeil.

– Coordonnées : 178 b avenue des Nations – 57970 Yutz – Tél.: 03 82 86 00 01

www.aetes.net

A propos de l’ASPP :

L’ASPP est une association Loi 1901 qui accompagne depuis près de 40 ans les personnes dont les trajectoires de vie sont difficiles et parfois chaotiques. Sa finalité est de réapprendre aux personnes en difficulté à tirer profit de ses potentialités et à se réinsérer. L’ASPP travaille essentiellement avec les services publics de l’Etat et des Collectivités Territoriales.

L’ASPP d’Agen compte 360 salariés qui accueillent 3 500 usagers au sein de 4 pôles d’activité (Enfance, Adultes en difficultés sociales, Handicap et dépendance, Économie Sociale et solidaire) en Lot-et-Garonne, Gironde, Dordogne et Tarn-et-Garonne. Elle est Financé par la DDASS, les Conseils Régionaux et Généraux ainsi que d’autres organismes publics et fonds européens.

www.aspp-asso.com

A propos d’Augias :

Créé en 1997 en Moselle, Augias s’est rapidement imposé comme une alternative aux grands groupes de nettoyage, en proposant des services innovants dans le domaine de l’environnement et en jouant la carte de la réactivité et de la proximité avec ses clients (entreprises, industries, collectivités locales…). Fort de 10 ans d’expérience, Augias a lancé son concept en franchise en 2006, en s’appuyant sur le concept de la “Propreté durable” par lequel il entend évoquer, à la fois, l’efficacité de ses actions dans la durée et ses efforts en faveur de la préservation de l’environnement.

Le groupe décline son concept autour de trois entités : Augias Propreté, Augias 3D et Aetes environnement.

www.augias-environnement.net