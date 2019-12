Le grand événement fraternel de l’automne !

Cette manifestation a pour vocation :

· De favoriser l’interaction et la rencontre entre un grand nombre d’artistes (musiciens, chanteurs, compositeurs, chorégraphes, danseurs, peintres etc.), et différents intervenants (scientifiques, cinéastes, journalistes, conférenciers, etc.), tous réunis autour d’une conscience commune.

· De créer un concept artistique où chaque artiste servirait l’ensemble et où l’ensemble serait au service de chacun… Où la notion de participation du public serait largement mise en avant. Ainsi les performances artistiques représentées seraient la réunion de plusieurs œuvres en interactivité totale.

· De faire ressentir à travers l’Art que nous sommes des créateurs conscients de notre vie, et créer ainsi une mise en relation avec la Vie.

· De rassembler par cette impulsion créative, autour de tables rondes et de conférences, des intervenants de divers horizons et démontrer par cette action concrète, notre capacité à tisser des liens et à coopérer pour créer un élan culturel enfin porteur d’une attitude de solidarité.

· D’interagir vers une attitude collective consciente et citoyenne.

· De pérenniser les Journées de la Vie pour en faire un évènement culturel annuel !

Au-delà de la manifestation festive et participative, les Journées de la Vie se définissent comme un élan de fraternité consciente, comme une plate-forme élargie de rassemblement des nouvelles énergies, comme un « boycott positif ou inversé » en vue de soutenir la Vie dans nos attitudes de vie, dans nos choix de citoyens ou de consommateurs, comme une pédagogie de la Conscience. C’est l’art de vivre la Vie, autour d’un regroupement d’individus conscients et solidaires, déterminés à servir la Vie dans le respect de l’humain et de la Nature.

Personne ne sera dans le refus, chacun sera dans le soutien affirmatif à la Vie… Cet événement culturel, artistique et fraternel est destiné à « RENDRE LE POUVOIR À LA VIE » dans tous nos actes quotidiens…

La suite sur : http://www.journeesdelavie.eu/journees-de-la-vie/

Participants

Avec une quarantaine de participants, cette manifestation alternative est placée sous le signe de la création partagée et du lâcher-prise. De nombreux artistes enchanteront ces deux journées, dans esprit participatif ! De nombreux intervenants vous feront découvrir leurs expériences de Vie à travers différents thèmes : écologie, pacifisme, alter-économie, médecine naturelle, solidarité, mieux-être & connaissance de Soi, physique quantique.

Les Journées de la Vie avec :

Marc Vella , Suzanne Moussette, Marc Kucharz, Viviane Josée Restieau, Sylvie Simon, Alain Aubry (Colibri), Poumi Lescaut, Catherine & Charles Coutarel, Katia Van Loo, Michèle Decoust, Caroline Guidetti, Ève MC Telenn, Lucile Vignon, Louis Campana (Gandhi International), Indira Melloul, Frank Hatem, Christian Portal, Sylvaine Lopin & Marc Signorini (Horizons Intérieurs), Mademoiselle Anna, Thierry Nuldin, Patrick Touron, Syama (Sandrine Bataillard), Andreas Mamet, Patricia Menetrey, Marion-Catherine Grall, Marie-Noëlle Clément, Marianne Tatar, Couli, Swaïam (Cyrille.Gordigiani), Catherine Bougnon-Siménoff, Colline Gori, Jacques Faucon & Pierre Bougier, Didier Rauzy, Claire Laronde, Anne-Marie Kouchner, Karinn Helbert, Roland Régli, Michel Abraham, Josine Zon, Philippe Boutillier, Catherine Boutard-Marquette, Chantal Hubert, Milène Clichy, Ysia Marieva, Pandit Shivkumar, Myriam Maître, Freddy Berthonneau, Marie-Josee Dubois, Lorenza Garcia, François Guion, Chantal Benoit, Geneviève Barret, Mireille Josselin, Lourdes Landmann Malpica, Isabelle Parfait, Luc Guillory, Raphaël Bouf, Dominique Catrou Garnier, Irina et Compagnie, Brigitte & Bruno Berthelot, etc. Tous sont ou seront présentés sur le site !

PARIS LES 20 & 21 NOVEMBRE 2010