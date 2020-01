Le gouvernement néerlandais approuve les soins donnés à un handicapé attaché

LA HAYE, (AFP) – Le gouvernement néerlandais a défendu jeudi 20 janvier la manière dont des soins sont dispensés à un handicapé mental de 18 ans, régulièrement attaché avec un harnais au mur de sa chambre depuis trois ans, à la suite de la vive émotion suscitée par un reportage à la télévision sur son cas. “Il se peut que certaines personnes soient tellement malades qu’il est parfois nécessaire de les protéger contre elles-mêmes”, a affirmé Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, secrétaire d’Etat à la Santé publique, après avoir rencontré le jeune homme.

“Je quitte le coeur léger Brandon et les gens qui s’occuppent de lui”, a-t-elle déclaré au cours d’une conférence de presse, à l’issue de sa visite à l’hôpital psychiatrique ‘s Heerenloo à Ermelo (centre). Les images de Brandon, jouant au ballon attaché par un harnais au mur de sa chambre, prises par un employé de l’établissement et diffusées mardi soir par la télévision néerlandaise, avaient suscité une forte émotion aux Pays-Bas.

“Il vit comme un animal en cage et se sent comme un chien accroché à une laisse”, a raconté à la télévision la mère du jeune homme, handicapé mental et souffrant de troubles du comportement. “Il entend des voix qui lui disent de commettre des actions malveillantes”, a expliqué à l’AFP Diane Bouhuijs, une porte-parole du ministère néerlandais de la Santé publique.

“Je ne sais pas combien de clients se trouvent dans la même situation que Brandon, j’évalue ce nombre à une quarantaine”, a écrit dans une lettre à la chambre basse du parlement la ministre de la Santé publique.