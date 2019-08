Le gouvernement fixe cinq priorités pour relancer l’emploi

Christine Lagarde, ministre de l’Économie et de l’Emploi, et Laurent Wauquiez, secrétaire d’État à l’emploi, ont réuni pour la première fois, l’ensemble des acteurs de l’emploi (Pôle emploi, Unedic, préfets de région, DGEFP, Dares, Agefiph, organismes privés de placement, etc.), afin de fixer les priorités de la rentrée du gouvernement en matière d’emploi et de lutte contre le chômage. Christine Lagarde a affirmé la nécessité « de travailler en équipe pour faire face aux défis actuels ». « Sans réinventer de nouveaux outils, il s’agit de s’assurer de la mise en œuvre de la politique de l’emploi » a, de son côté, assuré Laurent Wauquiez. Une nouvelle rencontre avec l’ensemble des acteurs devrait se tenir avant la fin de l’année.

Cinq priorités :

– Renforcer la mobilisation de Pôle emploi face à l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi. Cette priorité se décline en plusieurs objectifs : supprimer tout retard dans l’indemnisation, améliorer l’accueil téléphonique, achever la mise en place des sites mixtes regroupant les anciens sites de l’ANPE et des Assedic, utiliser au maximum les prescriptions de formation et des contrats aidés et mobiliser autour du plan jeunes.

– Renforcer l’utilisation de l’ensemble des outils permettant le maintien dans l’emploi. Il s’agit de développer la formation professionnelle et l’activité partielle. Laurent Wauquiez a annoncé l’augmentation prochaine par arrêté du contingent d’heures indemnisables en cas de chômage partiel, qui passerait de 800 à 1 000 heures pour l’ensemble des secteurs, conformément à l’ANI* sur la gestion sociale des conséquences de la crise sur l’emploi (v. Bref social n° 15399 du 10 juillet 2009).

– Favoriser l’emploi des jeunes, notamment grâce aux contrats de professionnalisation et à l’apprentissage.

– Accompagner les salariés licenciés économiques, grâce notamment au contrat de transition professionnelle (CTP). Laurent Wauquiez a annoncé que l’ouverture à titre expérimental du CTP aux intérimaires et aux salariés en fin de CDD, demandée par les partenaires sociaux, est envisagée. Cette question devrait être tranchée fin septembre. En outre, le secrétaire d’État a indiqué que le CTP sera ouvert à quatre nouveaux bassins d’emplois : Thiers, Marne Moyenne, Saint-Étienne et le bassin Houillier-Briey.

– Stimuler la création d’emplois, notamment grâce au dispositif d’aide à l’embauche dans les TPE de moins de dix salariés (dispositif « zéro charge »).