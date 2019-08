Le gouvernement fait de l’autisme la Grande cause nationale 2012

PARIS, (AFP) – François Fillon a attribué mardi le label de Grande cause nationale 2012 au collectif dassociations “Rassemblement Ensemble pour lautisme”, a annoncé Matignon.

“En faisant de lautisme la Grande cause nationale 2012, le Premier ministre souhaite sensibiliser les Français à la nécessité de lutter contre les préjugés qui lentourent encore trop souvent”, soulignent les services du Premier ministre dans un communiqué.

Ce label permet notamment à des associations qui souhaitent organiser des “campagnes faisant appel à la générosité publique, dobtenir des diffusions gratuites sur les radios et les télévisions publiques”, ajoute le communiqué.

Selon Matignon, “lattribution de ce label se situe dans la continuité du plan autisme 2008-2010 qui a mobilisé 187 ME et a dores et déjà permis un renforcement de la connaissance scientifique (…) une amélioration du diagnostic”, ainsi qu’une “une diversification de loffre sanitaire et médico-sociale”. “Il marque ainsi lengagement de lEtat à continuer de renforcer la prise en charge des personnes autistes”.