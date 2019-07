Le gouvernement du Canada vient en aide à une personne handicapée de Victoria grâce à un programme d’emploi

Deux entreprises locales permettront à des personnes handicapées d’acquérir une expérience de travail et de compétences précieuses qui pourraient mener à des emplois à long terme, grâce à l’appui du gouvernement du Canada. Le ministre d’Etat (Sports) et député de Saanich-Gulf Islands, l’honorable Gary Lunn, en a fait l’annonce au nom de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, l’Honorable Diane Finley.

“De nos jours, il est plus important que jamais que tous les Canadiens disposent des compétences requises pour s’intégrer au marché du travail et y réussir. En appuyant des projets comme celui-ci, notre gouvernement aide les Canadiens handicapés à optimiser leur potentiel et leur indépendance”, a déclaré le ministre d’Etat Lunn. La boulangerie “6 Mile Bakery” et la société “Pedersen’s Party Rentals and Sales” recevront respectivement 4 095 dollars et 2 912 dollars, dans le cadre du volet Subventions salariales du Fonds d’intégration, pour embaucher chacune une personne handicapée qui aidera à la préparation et à l’emballage des aliments.

Améliorer l’employabilité

Le gouvernement fédéral travaille avec les intervenants afin de s’assurer que les Canadiens et les Canadiennes ont la formation, les compétences et les possibilités nécessaires pour faire partie de la population active et contribuer à la qualité de vie de leur collectivité. Le Fonds d’intégration permet d’offrir diverses activités visant, entre autres, l’amélioration de l’employabilité, l’acquisition d’expérience professionnelle et la préparation au travail indépendant. Le gouvernement du Canada s’engage à supprimer les obstacles qui empêchent les Canadiens et les Canadiennes de réaliser leur plein potentiel, dans le cadre d’une vaste gamme de politiques, de programmes et de services efficaces qui conviennent aux personnes handicapées. Le Fonds d’intégration fait partie de la stratégie du gouvernement du Canada qui vise à produire la main-d’oeuvre la mieux instruite, la plus compétente et la plus souple du monde. Le gouvernement a souligné son engagement en janvier lorsqu’il a présenté le Plan d’action économique du Canada. L’un des éléments clés du Plan consiste à multiplier et à améliorer les possibilités qui s’offrent aux travailleurs canadiens au moyen du perfectionnement des compétences. Pour en savoir plus sur le Plan d’action économique du Canada, veuillez visiter le site www.plandaction.gc.ca.