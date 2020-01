Le gouvernement du Canada supprime les obstacles à l’accessibilité à Calgary

Le député de Calgary-Nord-Est, M. Devinder Shory, a célébré aujourd’hui au nom de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, l’honorable Diane Finley, l’inauguration des travaux du Genesis Centre of Community Wellness de la North East Centre of Community Society (NECCS).

“Le gouvernement supprime les obstacles et améliore l’accessibilité partout au pays afin que les Canadiens et Canadiennes ayant un handicap aient une meilleure qualité de vie, a dit M. Shory. Ces installations permettront de resserrer les liens entre les membres de la collectivité en faisant en sorte que les personnes handicapées de Calgary puissent avoir accès à ce centre de calibre international.”

En février, la ministre Finley a annoncé un investissement de 15 millions de dollars provenant du Fonds pour l’accessibilité pour permettre à la NECCS d’inclure dans son nouveau Genesis Centre of Community Wellness de 225 000 pieds carrés toutes les mesures d’accès nécessaires. La population grandissante du nord-est de Calgary, y compris les personnes handicapées, pourra y faire du sport et participer à des programmes éducatifs, culturels et de santé.

Les nouvelles installations comprendront donc des dispositifs d’accès, notamment de larges portes à commande automatique afin de faciliter l’accès aux fauteuils roulants, des salles de bain accessibles, des alertes d’incendie visuelles pour les personnes malentendantes et des affiches en braille.

Le Fonds pour l’accessibilité a été créé dans la foulée d’un engagement de 45 millions de dollars sur trois ans visant à accroître les possibilités pour les personnes handicapées et à améliorer l’accessibilité dans l’ensemble du Canada. Il a pour objectif de promouvoir des collectivités dynamiques qui tirent parti de la participation des personnes possédant des capacités diverses à des activités du quotidien.

Le gouvernement du Canada met en oeuvre des politiques, des programmes et des services efficaces qui offrent à tous les Canadiens, notamment aux personnes handicapées, la possibilité de participer à tous les aspects de la vie. Le Plan d’action économique du Canada et d’autres initiatives fédérales récentes visent à répondre aux besoins des personnes handicapées et de leurs familles au moyen d’importantes mesures, dont les suivantes :

– un montant de 1 milliard de dollars pour des améliorations et des rénovations écoénergétiques qui amélioreront l’accessibilité des logements sociaux, y compris des rénovations qui aideront les personnes handicapées;

– un investissement de 400 millions de dollars sur une période de deux ans pour la construction de logements sociaux destinés aux aînés, y compris les aînés handicapés;

– un investissement supplémentaire de 75 millions de dollars sur une période de deux ans pour la construction de logements sociaux destinés aux personnes handicapées;

– un investissement de 20 millions de dollars par année sur une période de deux ans pour améliorer l’accessibilité des immeubles appartenant au gouvernement fédéral;

– l’augmentation du montant maximal de la Prestation fiscale pour le revenu de travail, y compris du supplément pour les personnes handicapées;

– l’élargissement de l’accessibilité au Régime d’accession à la propriété et au crédit d’impôt pour l’achat d’une première habitation afin que les personnes handicapées qui n’en sont pas à l’achat de leur première habitation puissent faire l’acquisition d’une résidence plus accessible ou fonctionnelle;

– l’amélioration, à partir de l’automne 2009, de l’accessibilité des études postsecondaires pour les étudiants ayant une invalidité permanente, qui pourront profiter entre autres d’un nouveau Programme d’aide au remboursement pour emprunteurs ayant une invalidité permanente;

– la création d’un Fonds pour l’accessibilité permettant la réalisation partout au Canada de projets communautaires de construction et de rénovation qui amélioreront l’accessibilité physique pour les personnes handicapées;

– la création du Régime enregistré d’épargne-invalidité, accompagné de la subvention de contrepartie et de la subvention fondée sur le revenu, pour aider les personnes handicapées admissibles, ainsi que leurs parents et d’autres personnes à épargner en vue d’assurer leur sécurité financière à long terme.

Pour en savoir davantage au sujet du Plan d’action économique du Canada, veuillez consulter le site www.plandaction.gc.ca.

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les programmes fédéraux destinés aux personnes handicapées au site Web suivant : www.rhdcc.gc.ca/fra/condition_personnes_handicapees/index.shtml.

DOCUMENT D’INFORMATION

Dans le budget de 2007, le gouvernement du Canada a annoncé la création du Fonds pour l’accessibilité, dont l’enveloppe de 45 millions de dollars sur trois ans devait servir à financer des projets visant à améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées.

Partout au Canada, le Fonds pour l’accessibilité appuie des projets communautaires dont l’objectif est d’améliorer l’accessibilité pour les Canadiens, de réduire les obstacles auxquels ceux-ci se butent et de leur permettre, quelle que soit leur capacité physique, de prendre part à la vie de leur collectivité et de contribuer à l’économie.

Le Fonds est assorti de deux volets de financement, l’un pour les projets de petite envergure, l’autre pour les projets de grande d’envergure. Les activités admissibles au titre de projets de petite envergure comprennent la rénovation, au Canada, d’édifices dans le but d’en améliorer l’accès, la modification d’un véhicule pour favoriser le transport d’une personne et la modification de médias et de matériel informatique afin de faciliter l’accès à l’information et aux communications. Tous les projets doivent être accessibles au public.

Le financement réservé aux projets de grande envergure s’étend de 1 à 15 millions de dollars, vise la construction ou la rénovation de centres offrant des programmes aux personnes ayant des capacités restreintes et est assujetti à une entente avec Ressources humaines et Développement des compétences Canada.

Les centres offrant des programmes aux personnes ayant des capacités restreintes favorisent l’intégration sociale et du marché du travail, ils enrichissent la qualité de vie des personnes handicapées et les aident à réaliser leurs objectifs. Ils favorisent l’apprentissage continu, l’acquisition de compétences, de même que la santé physique et mentale. On y retrouve un large éventail de services et de programmes allant des cours de conditionnement physique aux activités éducatives en passant par l’arthérapie.