Le gouvernement du Canada aide les jeunes de Québec à se préparer à trouver un emploi

Les jeunes de la région qui rencontrent des obstacles à l’emploi pourront obtenir une formation afin de se préparer à trouver un emploi ainsi que de l’expérience professionnelle, grâce à l’appui du gouvernement du Canada à un projet d’emploi local. La secrétaire parlementaire pour la Condition féminine et députéeMme Sylvie Boucher, en a fait l’annonce au nom de la ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, “l’honorable” Diane Finley.



“Dans le contexte actuel, il est plus important que jamais que les jeunes puissent acquérir les compétences dont ils ont besoin pour réussir sur le marché du travail, a indiqué Mme Boucher. En appuyant ce projet, nous aidons les jeunes de Québec à acquérir les compétences, les connaissances et

l’expérience de travail dont ils ont besoin pour réaliser leur potentiel.” Dans ce cadre, le programme Connexion compétences vise à aider les jeunes qui font face à des obstacles à l’emploi, tels que les chefs de famille monoparentale, les jeunes et les jeunes handicapés, les nouveaux immigrants, les jeunes qui vivent en milieu rural ou en région éloignée et les jeunes en rupture avec les études secondaires. Le gouvernement fédéral travaille en partenariat avec les provinces et territoires, les organismes communautaires et d’autres intervenants afin de veiller à ce que les Canadiens aient la formation, les compétences et les possibilités nécessaires pour participer au marché du travail et contribuer à

eur collectivité.

Le programme Connexion compétences fait partie de la stratégie du gouvernement du Canada visant à créer la main-d’oeuvre la plus scolarisée, la

mieux qualifiée et la plus souple au monde. Le gouvernement a souligné son engagement envers cette stratégie dans le Plan d’action économique du Canada. Un élément clé de ce plan consiste à multiplier et à améliorer les possibilités pour les travailleurs canadiens grâce au développement des compétences. (source CNW)

Pour en savoir plus sur le Plan d’action économique du Canada : www.plandaction.gc.ca.