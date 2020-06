Le garçon de la lune

L’amour d’un père pour son fils handicapé

« Parfois, regarder Walker, c’est comme regarder la lune : on y distingue une figure humaine, et pourtant on sait qu’il n’y a pas d’homme là-haut. Mais si Walker est à

ce point dénué de substance, pourquoi me semble-t-il si important ? Qu’essaye-t-il de me montrer ? »

Walker est né avec une maladie génétique extrêmement rare qui touche une centaine d’enfants dans le monde : le syndrome cardio-facio cutané.

Quel sens donner à une existence faite de chaos et de souffrance ? Quel est le prix de cette vie pour ceux qui l’entourent ? C’est la question que se pose le journaliste canadien Ian Brown lorsqu’il cherche à comprendre son étonnant petit garçon.

Avec franchise et tendresse, il nous raconte l’histoire de son fils, son quotidien et celui de sa famille. Un portrait à la fois drôle et poignant qui, telle la réponse d’un père face au malheur, affirme la valeur de toute existence, quelle qu’elle soit.

Dans la lignée de Où on va papa ? de Jean-Louis Fournier et de L’Enfant Cheval de Rupert Isaacson, ce témoignage profondément généreux émeut et bouleverse autant qu’il illumine et apaise. Ian Brown vit à Toronto. Journaliste réputé au Canada, il est un des collaborateurs du grand quotidien The Globe and Mail. Son travail a été récompensé à huit reprises par les plus grands prix de journalisme du pays et son témoignage par trois grands prix littéraires.