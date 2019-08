Le Forum « Paris pour la diversité et le premier » se tiendra le 31 mars

L’AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) sera présente aux côtés de ses partenaires à la 6ème édition du Forum « Paris pour la diversité et le premier emploi », qui se tiendra le 31 mars prochain de 9h00 à 18h00 à l’espace Condorcet de la Cité des Sciences et de l’Industrie – (stand A 13), Porte de la Villette.

Un village dédié à l’alternance

Durant cette journée, l’AFPA se mobilise en faveur des jeunes afin de les aider à accéder à une qualification par la voie de la formation professionnelle. Aujourd’hui 170 000 jeunes sortent sans qualification du système scolaire et 50% des jeunes inscrits à l’université en sortent sans diplôme ou avec une qualification qui n’est pas pertinente sur le marché du travail. Les visiteurs pourront rencontrer des conseillers de l’AFPA susceptibles de les guider tout au long de leurs démarches. Un accueil spécifique des jeunes motivés par l’alternance permettra de leur présenter les avantages du contrat de professionnalisation. Les visiteurs pourront à cette occasion, rencontrer les chargés de recrutement, déposer un CV. Une opportunité également de découvrir toute la gamme d’offres de formation en alternance « + PRO » proposée par l’AFPA, permettant une entrée progressive dans le monde de l’entreprise et facilitant l’accès à un premier emploi.

L’alternance : une alternative au chômage des jeunes

Depuis 60 ans l’AFPA est capable de détecter les métiers en émergence et de les décrire précisément et de mettre au point des formations innovantes. L’AFPA investit dans les métiers qui recrutent et continueront de recruter demain mais accompagne aussi les secteurs d’activités qui peinent à recruter des collaborateurs qualifiés.

C’est pourquoi, l’AFPA a conçu « + PRO », une gamme de 48 parcours de formation en alternance réalisables dans le cadre du contrat de professionnalisation. « + PRO » répond aux besoins des entreprises qui privilégient ce mode de pré-recrutement et aux jeunes qui souhaitent apprendre un métier tout en trouvant un travail rapidement.

A travers la gamme « + PRO », ce ne sont pas moins de 48 formations qui sont proposés dans les métiers suivants entre autres : gestionnaire de paie, vendeur spécialisé en magasin, serveur en restauration, conseiller service client à distance, assistant de vie aux familles, agent de fabrication industrielle, conducteur d’installations et de machines automatisées, maçon ou électricien d’équipement ….

L’AFPA un organisme de formation non discriminant

L’AFPA n’est pas un organisme de formation comme les autres. L’AFPA est un organisme de formation engagé. Elle agit depuis plus de 60 ans pour développer les compétences des personnes éloignées de l’emploi.

Egalité d’accès à la formation, lutte contre les exclusions, accueil sans discrimination, sont autant de valeurs qui constituent la colonne vertébrale de l’Association. C’est la raison pour laquelle, ainsi aucune sélection n’est faite à l’entrée de ses formations ni en raison de l’âge, du cursus, de l’origine, des diplômes ou encore d’un handicap. 13 000 personnes handicapées sont formées chaque année à l’AFPA.

En 2009, l’AFPA a mis en place un module professionnel « Citoyen Responsable » intégré à toutes nos formations qualifiantes. A destination des personnes en formation qualifiante à l’AFPA (80 000 personnes par an) et d’une durée d’une demi-journée, ce module poursuit deux objectifs :