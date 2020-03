Le forum Européen des Personnes Handicapées porte-parole des personnes handicapées en Europe

Le Forum européen des Personnes Handicapées est l’organisme officiel qui représente les regroupements d’associations de personnes handicapées des pays de l’Union Européenne tel que le Comité National consultatif des Personnes Handicapées pour la France mais il regroupe aussi bien d’autres associations et ONG qui se battent tous les jours pour améliorer la vie des personnes handicapées en Europe et dans le monde. Le FEPH n’a aucune affiliation politique ni religieuse ; il ne représente aucun groupe politique spécifique, ni aucun pays en particulier et n’est, ni une Institution européenne ni l’une de leurs instances. Bien que peu connu, ses actions ont des retombées concrètes sur le quotidien des personnes handicapées.

Qu’est-ce que le FEPH ?

Le Forum Européen des Personnes Handicapées (FEPH) est une organisation non gouvernementale européenne, indépendante, qui représente les intérêts et défend les droits des 65 millions de personnes handicapées dans l’Union européenne.

Le FEPH est la seule plateforme européenne de personnes handicapées gérée par des personnes handicapées ou des familles de personnes handicapées qui ne peuvent pas se représenter elles-mêmes.

Le FEPH revendique que les droits des personnes handicapées se doivent d’être totalement inclus dans le processus européen de décision politique.

Le FEPH est une organisation démocratique, dans laquelle ce sont les membres qui décident du programme de travail et des prises de positions politiques.

Le FEPH se bat pour que l’intégration des personnes handicapées dans la société soit un droit ; et refuse l’approche « charitable » envers les personnes handicapées.

Le FEPH est un réseau puissant et en développement constant. Il crée des alliances avec les organisations qui partagent ses objectifs et ses valeurs et qui l’aident à promouvoir les droits des personnes handicapées. Il échange avec ces derniers, des idées et des expériences qui enrichissent son travail de leur savoir-faire et de leur expertise.

Le FEPH représente plus de 65 millions d’européens, conscients d’avoir un rôle à jouer dans la société et qui refusent d’être oubliés et assure la visibilité du handicap partout.

Comment est-il né ?



Le FEPH a été créé en 1996 par les organisations membres afin de défendre les préoccupations communes à tous les groupes de personnes handicapées et afin d’être leur porte-parole indépendant et fort, vis-à-vis des Institutions européennes et des autres instances européennes. Depuis sa création, le FEPH a joué un rôle primordial pour garantir que toutes les politiques et initiatives pertinentes de l’Union européenne prenaient correctement en compte les personnes handicapées.

Quel est son rôle et quelles sont ses missions ?

La mission du FEPH est de promouvoir l’égalité des chances des personnes handicapées et de protéger leurs Droits Humains, en garantissant qu’aucune décision concernant les personnes handicapées n’est prise par les institutions européennes sans les personnes handicapées.

Pour le FEPH, l’Union Européenne est très importante car c’est un groupe de pays qui travaillent ensemble pour donner une vie meilleure aux gens qui vivent en Europe.

Le travail de l’UE crée des changements dans la vie des gens qui vivent en Europe.

Dans ce contexte, le FEPH défend les droits des personnes handicapées et veut qu’on écoute les personnes handicapées quand on prend des décisions qui les concernent. Cela signifie que le FEPH vérifie que l’UE n’oublie pas les personnes handicapées quand elle écrit de nouvelles lois ou de nouveaux programmes, que l’UE parle avec les personnes handicapées avant d’écrire de nouvelles lois ou de nouveaux programmes. Le plus important pour le FEPH est l’égalité des chances pour tout le monde : par exemple, que les personnes handicapées aient les mêmes chances que les autres d’avoir un travail ; la non-discrimination, c’est-à-dire que les personnes handicapées ne soient pas rejetées, voire tout ce dont les personnes handicapées sont capables. Tout le monde est expert dans un domaine. Les personnes handicapées aussi sont capables de faire beaucoup de choses seules. Le FEPH pense que si les personnes handicapées sont inclues, nous aurons une meilleure société.

Le FEPH croit fermement, qu’une société dans laquelle les personnes handicapées sont totalement intégrées, est une société meilleure pour tous.

Qui sont les membres du FEPH ?

Le FEPH a plus de 100 membres.

Les membres du FEPH viennent de toute l’Europe. Ils travaillent avec différentes formes de handicap. Certains sont de grosses associations, d’autres sont plus petites. Certains travaillent au niveau européen, d’autres au niveau national ou même local. Les membres du FEPH sont très différents, mais ils travaillent ensemble avec les mêmes buts. Ils parlent tous d’une seule voix pour défendre les droits des personnes handicapées en Europe. Plusieurs groupes prennent des décisions dans le travail du FEPH. Par exemple, il y a un conseil d’administration ou des groupes de travail. Beaucoup de personnes handicapées sont membres de ces groupes. Quand ils prennent des décisions, ils essayent toujours de vérifier que tous les membres du FEPH soient d’accord avec ces décisions.

Que signifie être membre du FEPH ?



Rejoindre le FEPH, cela signifie faire partie du large réseau de personnes qui se battent pour l’égalité des droits et l’égalité des chances des 65 millions de personnes handicapées d’Europe. Le FEPH est la seule plateforme existante, qui défende les droits de toutes les personnes handicapées au niveau de l’UE.

Les membres bénéficient d’un puissant réseau et des activités de l’organisation, mais aussi peuvent contribuer, grâce au travail commun à mener des campagnes réussies et à construire des alliances. De son côté, le FEPH aide ses adhérents à trouver plus facilement des partenaires pour leurs projets, conférences et événements. Il leur permet d’acquérir une expertise et de développer de nouvelles idées par le partage des meilleures pratiques avec d’autres membres du réseau et de bénéficier de l’expertise du FEPH. Cela signifie aussi être le premier à recevoir les informations sur les derniers événements et développements européens, pour les questions touchant au handicap, grâce aux publications du FEPH, à son Bulletin d’information, à ses envois courriels réguliers et la section de son site Internet « Réservé aux membres ». Il offre aussi à ses membres la possibilité de diffuser des informations, grâce à la collaboration à ses publications et par l’insertion d’un lien Internet.

Qui est son président et comment est-il élu ?

Le président du FEPH est Monsieur Yannis Vardakastanis, il est Grec.

Il est élu démocratiquement par l’Assemblée Générale tous les 4 ans : l’Assemblée Générale est le rassemblement de l’ensemble des membres du FEPH. L’Assemblée générale élit également les membres du conseil d’administration.

Qui dirige le FEPH ?



C’est le Conseil d’administration qui oriente les priorités du mouvement et qui participe au travail du Forum : son expertise sur le handicap et sur les affaires européennes en fait un acteur majeur du travail du FEPH.

Qui finance le FEPH ?

Le FEPH est financé par la Commission européenne et par les cotisations de ses membres mais aussi par les subventions liées à des projets spécifiques.

Pour 2008, le total des ressources s’est monté à 1 100 000 € et a été entièrement dépensé de la façon suivante :

Frais de fonctionnement 1 040 000 €

– parler d’une seule voix c’est décider ensemble 250 000 €

– le travail du secrétariat à Bruxelles 650 000 €

– partout en Europe, notre expertise politique 110 000 €

– une représentation du handicap à tous les niveaux 30 000 €

Projets spéciaux 60 000 €

Soit un TOTAL de 1 100 000 €

Quel sont les actions que mène le FEPH au quotidien ?

Pour exemple, en 2008-2009, le FEPH a travaillé sur les sujets suivants :

• La Convention des Nations Unies

• Protéger les personnes handicapées contre la discrimination

• Egalité des chances pour les personnes handicapées dans le monde du travail

• Le droit de faire ses propres choix

• L’accessibilité des services

• L’accessibilité des transports

• L’accessibilité de l’information

• Les élections du Parlement Européen

• Rendre le FEPH plus fort

• Plus de participation des personnes handicapées dans les études et les recherches

• Les femmes handicapées

• Les jeunes et l’avenir

Concrètement, le FEPH a abouti à de très bons résultats dans des domaines très variés.

Par exemple, concernant les services sociaux ou les services qui aident à trouver un travail ou à être plus indépendant et à faire ses propres choix. Le FEPH participe à des réunions pour que ces services soient accessibles et de bonne qualité. Il se bat pour que les personnes handicapées puissent utiliser les mêmes services que les autres.

Le FEPH se bat aussi pour que tous les biens soient accessibles aux personnes handicapées ; par exemple que les notices de médicaments soient toutes disponibles en format facile-à-lire.

Le FEPH considère que toutes les personnes handicapées devraient pouvoir voyager sans problèmes dans toute l’Europe. Pour cela, tous les transports dans tous les pays européens doivent être accessibles et une loi européenne existe pour que les avions et les aéroports soient accessibles aux personnes handicapées. Le FEPH se bat pour qu’une telle loi existe aussi pour les bus et les bateaux.

Il est très important d’avoir de l’information pour savoir et comprendre ce qui se passe dans le monde mais aussi pour trouver du travail ou pour savoir ce qu’il y a au cinéma ou au théâtre. Aujourd’hui, beaucoup de ces informations sont sur internet.

Mais internet n’est pas toujours accessible aux personnes handicapées.

Le FEPH travaille avec différents groupes pour que l’information soit plus accessible.

Par exemple, les nouvelles télévisions et les nouveaux GSM devraient être simplifiés car il faut que toutes les personnes handicapées puissent les utiliser.

En 2009, le FEPH s’est battu pour que les élections européennes soient aussi accessibles pour tous. Le FEPH s’est aussi battu pour que les personnes qui se présentaient aux élections n’oublient pas les personnes handicapées.

Le FEPH a-t-il un rôle dans l’élaboration des politiques européennes en faveur de personnes handicapées ?

Bien sûr, le FEPH joue un rôle important dans les décisions prises par la commission européenne ou le Parlement qui concernent ou touchent la vie des personnes handicapées. Par exemple, en Europe, il existe une loi contre la discrimination des personnes handicapées au travail. Mais le FEPH voudrait aussi une loi contre la discrimination à l’éducation, dans les transports ou dans d’autres domaines. La Commission européenne a écrit un texte contre la discrimination en générale. Le FEPH n’était pas content de ce texte. En 2009, le Parlement européen a accepté certains changements proposés par le FEPH. Nous allons continuer à nous battre pour avoir un texte encore meilleur car nous voulons un texte qui protège encore mieux les personnes handicapées. Autre exemple, le FEPH se bat pour que les personnes handicapées aient les mêmes chances que les autres de trouver un travail. Pour cela, il vérifie que les projets qui reçoivent de l’argent de la Commission européenne n’excluent pas les personnes handicapées.

Par ailleurs, dès 2008, le FEPH a mis en œuvre un projet financé par le programme-cadre de recherche de l’Union européenne, en collaboration avec les Universités de Leeds et de Maastricht baptisé « EuRADE – European Research Agendas for Disability Equality ». Son but est d’améliorer la participation des organisations de personnes handicapées dans les projets européens de recherche et de promouvoir les priorités des personnes en situation de handicap. Dans cette perspective, les personnes handicapées considérées alors comme les sujets de la recherche en deviennent aujourd’hui les acteurs.

Les activités déployées en 2008 ont porté sur l’examen des récents documents politiques publiés par le FEPH, du Plan d’action de la Commission européenne et de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées, dans le but d’identifier les priorités politiques actuelles et futures des organisations concernées. Un inventaire des priorités actuelles énoncées dans les programmes de travail financés par la Commission a également été dressé afin d’identifier les lacunes ainsi que les possibilités éventuelles pour de futures recherches sur l’égalité des personnes handicapées. Une consultation sur le thème des priorités en matière de recherche a été menée auprès de 68 organisations de personnes handicapées réparties dans 25 pays. Les résultats ont mis en évidence l’importance de la recherche participative. L’analyse des réponses ainsi que les recommandations ont fait l’objet d’un séminaire organisé début 2009 au Parlement européen en présence d’eurodéputés, mais aussi d’articles dans des revues académiques.

Dans le but d’améliorer les aptitudes des organisations de personnes handicapées sur le terrain académique, EuRADE a organisé les universités d’été de la recherche à Leeds, Royaume Uni, en Juillet 2008. Les représentants des organisations ont élaboré 7 ébauches de projets. Le séminaire de dissémination organisé en juin 2009 a permis à tous les acteurs de la recherche sur le handicap d’analyser les résultats et de débattre les perspectives d’avenir. EuRADE rappelle que le domaine de la recherche doit prendre désormais en compte les organisations de personnes handicapées comme acteurs à part entière dans leur projet et que le handicap reste un sujet transversal dans la recherche européenne.

Qu’est-ce que les personnes handicapées en Europe peuvent attendre du FEPH ?

En plus de ces multiples implications dans la vie quotidienne des personnes handicapées, le FEPH lutte contre toutes les formes de discrimination et notamment pour les femmes en situation de handicap qui sont confrontées à des barrières et à une discrimination de plus en plus importante que les hommes en situation de handicap. Pour le Forum Européen des Personnes Handicapées, cette question est une priorité. Le Comité Femmes du FEPH apporte son expertise aux organes décisionnels dans le but d’assurer la prise en compte des préoccupations des femmes en situation de handicap dans l’ensemble du travail politique du Forum. Le FEPH est membre du Lobby européen des femmes (LEF) et est également représenté à son Conseil d’administration. En 2009, cette vision transversale du handicap a permis d’influencer très favorablement une loi européenne sur le congé de maternité pour un soutien effectif à toute famille qui connaît le handicap. Le FEPH fait également partie du groupe d’experts d’une étude financée par la Commission européenne sur la situation des femmes handicapées dans l’Union européenne.

Au FEPH, il y a aussi un Comité des jeunes et participe à des projets européens sur cet axe. Le FEPH a mené une campagne pour savoir quels sont les problèmes rencontrés par les jeunes handicapés en Europe.

Le FEPH anime aussi un groupe consultatif qui est composé de quatre membres du Conseil d’administration du FEPH et qui représentent des organisations de personnes vivants des situations de grande dépendance.

Le FEPH a-t-il des relations avec les gouvernements des Etats membre ?

Le FEPH a des relations avec les gouvernements des Etats membres de l’Union européenne de deux manières :

-directement : en travaillant avec les représentations permanentes présentes à Bruxelles

-indirectement : le FEPH encourage ses membres nationaux à rencontrer les ministres dans les moments clés des processus décisionnels du droit européen

Le FEPH peut-il faire des propositions d’évolution des directives européennes en faveur des personnes handicapées ?



Le FEPH est consulté par la Commission pour chaque décision qui, selon lui, concerne les personnes en situation de handicap. En revanche, Le FEPH considère que la plupart des décisions de la Commission européenne devrait inclure la dimension du handicap et donc, que la société civile devrait être consultée systématiquement. C’est pour ça que le FEPH organise des conférences, des symposiums et des séminaires sur les sujets précis qui nécessitent une meilleure législation. La campagne « 1million4disability », qui a réuni plus d’1 million deux cent mille signatures, a permis de donner une impulsion pour la création d’une directive spécifique au handicap. La directive n’est pas encore adoptée et elle regroupe aujourd’hui tous les groupes discriminés en Europe.

Pourquoi n’entend-on pas plus parler du FEPH en France ?

Le FEPH est une ONG européenne, elle représente les organisations nationales de chaque pays pour influencer les législations européennes. C’est donc nos membres français qui font un excellent travail en France qui font valoir les droits de toutes les personnes en situation de handicap en France. Le Conseil Français des personnes handicapées pours les questions européennes réunit les organisations françaises qui travaillent sur le terrain, proche des personnes handicapées : l’APAJH, l’APF, Handicap International et UNAPEI ne sont que quelques exemples.