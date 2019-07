Le Fongecif Île-de-France et l’Agefiph renouvellent leur partenariat

Le Fongecif Île-de-France et l’Agefiph ont décidé de prolonger leur partenariat, pour deux ans au moins, afin de faciliter l’accès à la formation professionnelle, notamment par le biais des dispositifs suivants : le congé individuel de formation (CIF), le bilan de compétences et la validation des acquis de l’expérience (VAE). Depuis onze ans, les deux organismes se sont en effet associés pour répondre à un enjeu majeur : l’accompagnement des salariés handicapés dans l’évolution de leur carrière et leur maintien dans l’emploi. Tout travailleur handicapé, en contrat à durée indéterminée ou à l’issue d’un contrat à durée déterminée, peut ainsi bénéficier d’un co-financement pour mener à bien son projet professionnel.

« La convention entre le Fongecif Île-de-France et l’Agefiph permet aux salariés handicapés de bénéficier d’un accompagnement adapté tout au long de leur parcours » précise David Mazurelle, directeur général du Fongecif Île-de-France. « Nos équipes sont formées pour les conseiller dans leurs démarches, qu’il s’agisse d’un projet de reconversion, d’un perfectionnement ou d’un besoin d’adaptation lié au handicap. » La convention prévoit également des actions de communication pour faire connaître ces dispositifs au plus grand nombre. Pour un montant de 1,62 million d’euros dont 960 000 euros apportés par l’Agefiph, cette convention de partenariat a permis de réaliser 235 projets en 2009 soit 150 dossiers de CIF-CDI (+ 9 % par rapport à 2008), 12 dossiers de CIF-CDD, 70 dossiers de bilan de compétences et 3 dossiers de VAE. Le CIF reste le dispositif le plus mobilisé par les personnes handicapées, qui souhaitent se reconvertir ou évoluer en interne.

Les bénéficiaires sont principalement des employés (64 %), âgés de 26 à 45 ans (67 %), qui s’engagent pour une formation d’une durée supérieure à 800 heures (78 %).

Fongecif : pour élaborer un projet professionnel cohérent

Le Fongecif accueille, conseille et accompagne les salariés d’Île-de-France pour leur permettre d’élaborer un projet professionnel cohérent et de qualité. Organisme paritaire interprofessionnel, le Fongecif Île-de-France collecte la contribution des entreprises privées de la région pour financer les projets individuels des salariés dans le cadre d’une formation, d’un bilan de compétences ou d’une validation des acquis de l’expérience. En 2009, le Fongecif Île-de-France a engagé 255 millions d’euros pour la formation des salariés franciliens en CIF-CDI. Il a financé plus de 18 000 projets professionnels.

Pour en savoir plus : www.fongecif-idf.fr