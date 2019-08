Le Fonds Handicap & Société partenaire du colloque-formation du département « Éthique biomédicale » du Collège des Bernardins

Pendant 3 jours de grands spécialistes de la question du handicap se relayeront afin de présenter et débattre sur le sujet dans toute sa diversité. L’objectif est de répondre à certaines questions dont les réponses actuelles sont ambivalentes, notamment sur la vulnérabilité et la liberté de la personne handicapée.

Le collège des Bernardins se pose la question d’une société « solidaire mais aussi individualiste, une médecine réparatrice mais aussi créatrice de handicaps, préventive mais aussi sélective, un idéal d’égalité mais aussi de maîtrise. » Comment envisager la complexité du handicap dans un tel contexte ?

Philosophes, médecins, infirmiers, juristes, sociologues confronteront leur point de vue sur la question du handicap. Le colloque-formation s’articulera autour de conférences comme celle de la philosophe Julia Kristeva, intitulée « Leur regard qui perce nos ombres » ou encore l’intervention de Bernard Ennuyer, sociologue, autour de l’expression du handicap par des mots. Des ateliers de travail auront également lieu et aborderont différents thèmes comme l’accompagnement des personnes handicapées par les proches et l’institutionnalisation du handicap. Le public pourra également écouter des témoignages autour du handicap et des vulnérabilités.