Le Fonds Handicap & Société partenaire de la Fête du sourire

Du 14 au 22 mai 2011, l’Association des Paralysés de France (APF) renouvelle l’opération « La Fête du Sourire » dans toute la France. Fier d’être partenaire de cette édition, le Fonds Handicap & Société soutient cet évènement initialement soutenu par la Mutuelle Intégrance.

La Fête du Sourire réunit chaque année des personnes en situation de handicap, des bénévoles, de nombreuses structures participantes et le grand public pour faire évoluer le regard de la société sur le handicap.

Objectif : rencontrer et échanger des moments de partage avec des personnes en situation de handicap dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Dans plus de 200 villes partout en France, des stands seront tenus par des milliers de bénévoles où seront vendus des produits « Sourire » : fleurs, nounours, brioches, etc…

Pendant une semaine, des animations, spectacles, danses, chants et concerts seront au rendez-vous. A cette occasion, de nombreuses villes se joindront à la fête : Paris, Nantes, Caen, Marseille, Valenciennes, Toulouse, Reims, Dijon, etc.

2ème édition du Marché du Sourire à Paris

Le samedi 14 mai 2011, le « Marché du Sourire » se tiendra à Paris sur la place Monge. Ce marché aux fleurs accueillera la population parisienne à venir découvrir les fleurs, plantes et décorations florales présentées par les fleuristes et les horticulteurs présents. Un stand de thé et de pâtisseries, ainsi que des animations (jardinage accessible, atelier d’art floral) seront également proposés toute la journée.

Souriez, c’est pour la bonne cause !

Les fonds ainsi recueillis permettront aux délégations départementales de l’APF de financer leurs projets, notamment pour lutter contre l’isolement des personnes handicapées (organisation de sorties, achat de matériel informatique, de minibus, etc.).

En 2010, la Fête du Sourire s’est déroulé dans 88 départements. Bilan de l’opération 2010 : 100 000 fleurs, 10 000 nounours, 14 000 sucettes, 8 000 porte-clés, 4 000 livres pour enfant et 10 000 bijoux de portable vendus.