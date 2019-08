Le FIPHFP tient colloques

Depuis septembre dernier, et jusqu’à la fin 2009, le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) mobilise les employeurs publics en région sur les problématiques liées à l’emploi des personnes handicapées. Ces colloques sont à chaque fois l’occasion, pour les représentants des trois fonctions publiques, d’échanger et de s’informer sur les dispositifs mis à leur disposition pour les aider à atteindre le taux légal de 6%. Au mois de juin, le FIPHFP organise trois colloques régionaux : vendredi 12 juin 2009 au sein du salon Handica Lyon, mercredi 17 juin 2009 à Metz et vendredi 26 juin 2009 à Toulouse.