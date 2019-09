Le FIPHFP tient colloque

Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) organise un colloque régional pour l’emploi des personnes handicapées dans les fonctions publiques le mercredi 9 septembre de 8h30 à 13h à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Seine-Saint-Denis à Bobigny. Ce colloque est à le fois l’occasion, pour tous les employeurs publics de la région Ile-de-France, d’échanger et de s’informer sur les dispositifs mis à leur disposition pour les aider à atteindre le taux légal de 6%. Ils seront près de 200 responsables, DRH, ou élus issus des fonctions publiques d’Etat, territoriale et hospitalières à se retrouver le 9 septembre à la CCIP 93. Cette matinée sera introduite par le Préfet de Région, Daniel Canepa.