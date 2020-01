Le Fiphfp organise les Premières journées de la médecine professionnelle

Ces journées traiteront de la problématique du handicap psychique, de questions d’ordre médico-statutaire et présenteront des actions réussies de maintien dans l’emploi. Entre échanges sur les difficultés rencontrées et mutualisation des bonnes pratiques, ces séquences seront l’occasion pour les acteurs du recrutement et les médecins de constituer des réseaux régionaux de la médecine professionnelle. Expérimentées dans un premier temps dans cinq métropoles régionales, ces journées ont vocation à être généralisées à l’ensemble du territoire.

Ces journées se dérouleront (sous réserve de modifications) :

– le 24 mai à Rennes

– le 24 juin à Bordeaux

– le 30 septembre à Lille

– le 28 octobre à Besançon

– le 18 novembre à Lyon