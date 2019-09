Le FIPHFP financera à hauteur de 450 000 euros le plan handicap du Conseil général de Savoie

Depuis 2005, Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique finance des mesures d’aide au recrutement et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées. En 2010, plus de 200 employeurs publics ont conventionné pour bénéficier de cet appui. Près de 20 millions d’euros seront dédiés au financement de leur plan d’action dans ce domaine en 2011.

Avec l’aide du FIPHFP, le Conseil général de Savoie renforce ses actions pour l’emploi des personnes handicapées dans ses services

Lundi 31 janvier, le Président du Conseil général de Savoie, Hervé Gaymard, le Vice-Président, Michel Bouvard, (également Président de la Commission de surveillance de la Caisse des Dépôts), et le Directeur du FIPHFP, Jean-François de Caffarelli, ont signé une convention de partenariat pour l’emploi des personnes handicapées dans les services du Conseil général. Cet accord permettra de soutenir un plan d’action sur 3 ans, 2011-2013, à hauteur de 450 000 euros.

2010-2013 : les 4 axes majeurs du plan handicap du Conseil général de Savoie

Un diagnostic de la situation et des actions déjà menées ont permis de définir les axes de développement et d'intervention suivants :

Un diagnostic de la situation et des actions déjà menées ont permis de définir les axes de développement et d’intervention suivants :

Un diagnostic de la situation et des actions déjà menées ont permis de définir les axes de développement et d’intervention suivants :

1- Préparer des agents susceptibles d’être en relation avec des agents en situation de handicap par des actions d’information, de sensibilisation et de formation.

2- Favoriser le recrutement direct et indirect des demandeurs d’emploi bénéficiaires de l’obligation d’emploi (DEBOE) avec un objectif annuel de recrutement de 10 personnes sur des emplois supérieurs ou égaux à 6 mois; et le développement de l’achat de fournitures auprès des Entreprises Adaptées (EA) et des Etablissements d’Aide par le Travail (ESAT)

3- Mieux connaître les agents bénéficiaires de l’obligation d’emploi et favoriser leur évolution professionnelle et leurs conditions de travail : recensement interne des agents BOE, bilans d’activité professionnelle, besoins de formation, actions de formation et diagnostic en direction des agents BOE.

4- Optimiser la gestion des situations d’inaptitude professionnelle : maintien dans l’emploi et reclassement (objectif de 5 agents par an).

