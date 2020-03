Le “fils de Superman” poursuit l’oeuvre de son père

Le fils de l’acteur décédé Christopher Reeve, connu notamment pour son rôle dans “Superman”, prévoit de participer au Marathon de New York afin de récolter des fonds pour la fondation de son père. Christopher et sa femme Dana avaient créé une association appelée “Christopher and Dana Reeve Paralysis Resource Center” afin d’apprendre l’autonomie aux handicapés et développer la recherche sur la réparation de la moelle épinière.

Le fils de Christopher Matthew, âgé de 29 ans, est né en Angleterre et avait 15 ans quand son père est devenu tétraplégique après une chute de cheval en 1995. En mars dernier, Matthew était présent lorsque le Président américain, Barack Obama a signé l’acte de l’association. Une étape importante qui aidera la recherche.