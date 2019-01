Le fil rouge d’entre nos vies : Entre portraits et témoignages

LE FIL ROUGE D’ENTRE NOS VIES, découvrez l’ouvrage de Patrick Schroeder

Patrick Schroeder nous gratifie d’un magnifique livre de portraits qui rassemble des témoignages sans filtre et de superbes photos qui laissent rêveur. Dans Le fil rouge d’entre nos vies, toutes les personnes qui ont accepté de contribuer à ce projet ont pris le temps avant d’accepter car elles se livrent de manière intime et libre. Chacun de ces personnages est atypique et respire la force et l’amour de la vie. Une preuve, s’il en était encore besoin, que donner du sens à sa vie et croquer la vie à pleines dents, appartient à celles et ceux qui veulent bien s’en saisir.

Atteint de Sclérose en Plaques, Patrick Schroeder, ancien infographiste, se déplace en fauteuil roulant, et avec des béquilles pour les très courtes distances. Il lui a fallu du temps pour dépasser le choc de l’annonce du diagnostic et il a dû franchir différentes étapes de reconstruction pour atteindre la résilience. « Aujourd’hui, dit-il, plutôt que de vivre mon handicap comme un échec renvoyé par le regard des autres, j’ai fait ce choix de m’en libérer en l’acceptant, pour en retirer une énergie nouvelle. Quelque part, la maladie est devenue ma compagne. Je choisis de ne plus la dompter, de ne plus l’affronter. Je choisis plutôt désormais de l’écouter, de m’écouter, de partager avec elle un quotidien complice. Je comprends qu’il y a désormais une vie d’avant et une vie d’après ».

L’écriture du livre a duré plus de 6 mois et fut ponctuée de belles rencontres : « J’étais porté par mon envie de partager ce que je vivais et ce qui occupe ma vie. Une forme de philosophie de vie forte, positive et engagée, bien au-delà de la maladie ou du handicap », témoigne-t-il. « Il a fallu approcher de nombreuses personnes avant d’avoir ces témoignages ».

L’idée directrice du livre « Le fil rouge d’entre nos vies » de Patrick Schroeder nous décrit le message qu’il a voulu transmettre. « Il s’agit d’une trentaine de portraits qui décrivent des parcours de vies qui se ressemblent et s’assemblent dans leurs manières de vivre au mieux avec la maladie et ou le handicap. Tel « un fil rouge entre nos vies », titre du livre, cet ouvrage parle d’une ligne de partage d’émotions, de sentiments, de forces et de courage. Ligne de vie, ligne de nos vies, liée à une maladie, un handicap, qui nous amène à vivre heureux différemment, à trouver un bonheur dans d’autres possibles. Fil rouge : rouge couleur de la vie, de force, la régénération (couleur du Phoenix) et d’espoir. »

Il poursuit : « Pour moi, les vraies faiblesses ne sont pas celles que l’on croit, ne sont pas celles que l’on voit ! ». Ce livre a l’ambition d’être un « donneur d’espoir », un « porteur d’espérance » pour les autres malades, en présentant un ensemble d’exemples forts, à partager et à prendre comme une victoire sur la maladie, le handicap. Mais il est aussi et peut-être surtout destiné à tous les publics pour changer les consciences. Pour Patrick Schroeder ce livre contribue à « se libérer de cette image d’échec, de souffrance, de renoncement, trop souvent collée à la peau de la personne handicapée. Je veux rapprocher mes lecteurs de cette ambition à laquelle nous pouvons oser prétendre : celle de vouloir vivre normalement et de revendiquer nos forces. Elles sont parfois différentes mais se révèlent dans de nouvelles passions et aventures, qui nous correspondent. S’il doit y avoir une différence, elle est ailleurs et je crois en notre faveur ! ».

Avec ce livre, Patrick Schroeder a voulu parler différemment de la maladie ou du handicap… pour montrer qu’ils peuvent être vécus comme un déclic et une forme d’énergie. C’est un joli pied de nez en même temps qu’un encouragement pour toutes les personnes concernées. « Se libérer de ses propres freins, pour continuer à vivre et surtout vivre des rêves insoupçonnés, auxquels nous n’aurions peut-être jamais osé prétendre.»

Auteur : Patrick Schroeder – Anaïs Fabre : ambassadrice – Préface : Philippe Pozzo Di Borgo – Postface : Michael Jeremiasz – Couverture : Elia Oldeman

Ebook disponible sur www.lefildenosvies.com, sous couverture/ebook