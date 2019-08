Le Fiasco des bleus inspire une campagne de pub pour la bonne cause.

Dans un contexte sportif où certains renoncent, il y a aujourd’hui en France, des milliers d’enfants atteints de Paralysie Cérébrale qui ne peuvent pas se déplacer, et qui rêvent de pouvoir marcher. Ils se battent au quotidien pour que leur situation change. Face à l’agitation médiatique sans précédent que nous connaissons, cette prise de parole de la Fondation Motrice vise à remettre en perspective les priorités et bien entendu à attirer l’attention du plus grand nombre sur la cause qu’elle défend à longueur d’année : la recherche sur la Paralysie Cérébrale.

Car aujourd’hui en France, même si on l’ignore, la Paralysie Cérébrale (Infirmité Motrice Cérébrale/Polyhandicap) concerne directement 125 000 personnes et touche chaque année un nouveau né sur 450. Première cause de handicap moteur chez l’enfant, c’est la conséquence qui durera toute la vie de lésions cérébrales survenant autour de la naissance. Elle entraine des paralysies souvent associées à des troubles cognitifs.

La Fondation Motrice, fondation reconnue d’utilité publique sur la Paralysie Cérébrale, agit chaque jour, en développant la recherche sur la prévention et pour l’amélioration de la qualité de vie de tous ceux qui en sont atteints.

Elle se bat sans relâche pour ces dizaines de milliers d’enfants et d’adultes atteints de ce handicap, qui ne sauront jamais ce que c’est que courir, et qui sont pour beaucoup condamnés à vivre toute leur vie dépendants d’un fauteuil ou d’un auxiliaire de vie pour les gestes de la vie courante.

Parce que la recherche a un coût,

Parce que le Paralysie Cérébrale doit devenir un enjeu de société,

Parce que les enfants font ce rêve, et qu’il faut donc aider la recherche, la Fondation espère que vous serez solidaires avec eux.

REPERES

La Fondation Motrice est une fondation reconnue d’utilité publique, chaque don est déductible des impôts. (Don par chèque ou via le site internet de la Fondation Motrice)

Sa mission : soutenir la recherche et la diffusion des connaissances sur la Paralysie Cérébrale

Tout savoir sur la Fondation Motrice sur www.lafondationmotrice.org