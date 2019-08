Le festival Résistances mise sur l’accessibilité à tous

Du 5 au 13 juillet 2013 la 17e édition du Festival Résistances (films, débats, apéro-concert…) aura lieu à Foix (09). Impulsé en 2012 en lien avec la thématique Norme sociale et handicap, l’événement renouvelle cette année son engagement auprès des personnes en situation de handicap.



Ce festival propose une centaine de films, 5 débats et une trentaine de réalisateurs présents. Tous les jours, retrouvez les apéro-concerts, les plein-airs, les café-ciné…

En plus d’un lieu accessible et de l’accueil de groupes, le transport pour les particuliers en situation de handicap moteur est possible en partenariat avec la Délégation de l’Ariège de l’Association des Paralysés de France. Pour les personnes déficientes psychique,une aide à l’orientation dans le choix des films est également proposée.

En plus de l’accessibilité des personnes sourdes et malentendantes avec des séances sous-titrées en Version adaptée (VSM), des interprètes en Langue des Signes Française (LSF) seront également présents pour accueillir le public et pour traduire certaines rencontres et débats avec des réalisateurs. L’association anime un comité de programmation de déficients visuels, en partenariat

avec l’association Pourquoi pas moi ? de Pamiers. Le but est de sélectionner des documentaires sonores ainsi que des films en audiodescription qui seront proposés au public voyant et non-voyant de la 17ème édition du festival Résistances.

Thématiques 2013

Le cri des arbres

7 milliards d’humains et alors ?

L’exercice du pouvoir

Roms, les parias

et un zoom sur le Chili