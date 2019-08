Le festival Orbis Pictus débarque au Palais du Tau de Reims

Du 25 au 27 mai 2012, le Palais du Tau de Reims accueillera le festival international Orbis Pictus. Une vingtaine de compagnies du monde entier viendront présenter les univers multiples et étonnants de la marionnette contemporaine.

Le patrimoine du Tau de Reims, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, accueillera la troisième édition du festival international Orbis Pictus, les 25, 26 et 27 mai prochain. A l’initiative de la compagnie Pseudonyme, cet événement met l’accent sur des formes brèves et expérimentales et fait découvrir au public des objets rares et troublant. La variété de ces propositions met en valeur le caractère hybride de la marionnette d’aujourd’hui et ses liens avec la danse, la musique, les arts du cirque, le masque, ect…

Une vingtaine de compagnies nationales et internationales investiront la cour d’Honneur et les salles de ce lieu en plein renouveau, pour y présenter les univers multiples et étonnants de la marionnette contemporaine. Trois jours de déambulation dans un lieu patrimonial d’exception, à la découverte de propositions théâtrales déraisonnables, légères et urgentes.

Le premier jour du festival sera marqué par la présence de Gisèle Vienne avec Jerk interprété européens : La Ménagerie de la compagnie belge Defo, Lacrimosa de l’allemand Bruno Pilz, Jakush de l’allemande Uta Gebert…

Le 25 mai, la compagnie Pseudonymo et Themaa proposeront une rencontre sur les questions de la forme brève. Chercheurs, artistes marionnettistes, directeurs de structures et de festivals aborderont ensemble les questions essentielles qui touchent la forme brève, ses singularités artistiques et les questions liées à sa production et à sa diffusion.