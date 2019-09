Le « Festival Dans la Boîte ! Emploi & Handicap » lance officiellement sa deuxième édition pour récompenser les meilleurs films dédiés à l’intégration des personnes handicapées dans l’entreprise. Après une première édition en 2010, le Festival national du film d’entreprise Emploi & Handicap passe à la vitesse supérieure en s’associant avec L’Adapt. Première étape, l’appel à candidatures, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 15 juillet.

Pour sa seconde édition, le « Festival Dans la Boîte ! Emploi & Handicap » se déroulera lors de la semaine de l’emploi des personnes handicapées organisée par L’Adapt du 12 au 18 novembre, à Paris.

D’ici là et jusqu’au 15 juillet, toutes les entreprises, administrations, collectivités territoriales, et associations qui ont des collaborateurs en situation de handicap et qui ont produit des films de communication interne et externe traitant des situations de handicap dans le milieu du travail peuvent participer gratuitement en envoyant leurs films à l’organisation.

L’inscription est totalement gratuite et se fait soit par courrier, soit par email (bulletin d’inscription en ligne – formulaire à télécharger sur www.festivaldanslaboite.fr). « Les films d’entreprises sont les expériences de sensibilisation les plus efficaces », rappelle Gilles Barbier, directeur du site Handicap.fr, créateur du Festival.

Le Festival offre ainsi aux films institutionnels une véritable exposition et leur permet d’être vus par un très large public, composé aussi bien de professionnels que de visiteurs. Il récompense également le travail de sensibilisation de l’entreprise et son engagement. La remise des prix se déroulera le 15 novembre 2012 et sera l’évènement incontournable de la semaine de l’emploi des personnes handicapées.

Pratique : Pour revoir les gagnants de l’édition 2010 : www.festivaldanslaboite.fr/laureats-2010.php