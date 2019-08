Le Festival National du Court Métrage Handica Apicil sur les Starting Blocks

Ouvert aux réalisateurs professionnels et/ou amateurs, le festival National du Court Métrage Handica Apicil concerne tous ceux qui ont réalisé, entre 2009 et 2011, un court métrage qui aborde les situations de handicap. Dépôt des candidatures et des films avant le 31 mars 2011.

Le Festival National du Court Métrage Handica Apicil est une rencontre entre réalisateurs professionnels et amateurs, personnes handicapées ou non qui souhaitent échanger, témoigner, sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur le thème du handicap.

Les courts métrages sélectionnés seront soumis à un jury (composé de lauréats de l’édition 2009, de personnalités de l’audiovisuel et du monde du handicap, de journalistes, d’écrivains et de représentants des partenaires) qui se réunira pour déterminer :

– Le Grand Prix du festival national du court métrage Handica Apicil

– Le Prix de la catégorie Essai,

– Le Prix de la catégorie Fiction,

– Le Prix de la catégorie Témoignage-Documentaire

– Le Prix de la catégorie Communication

Le Prix du Public sera décerné par les spectateurs lors d’une projection spéciale en amont du festival.

Les lauréats reçoivent un trophée et une dotation lors de la soirée de remise des prix. Les films primés sont ensuite diffusés lors du Festival les 8,9 et 10 Juin 2011 qui se déroule à l’occasion du salon Handica et font l’objet d’une édition DVD diffusée par le festival

Ce festival a pour objectif de valoriser toute création audiovisuelle (fiction, documentaire, témoignage…) ayant pour thématique le handicap et valoriser la créativité des personnes handicapées, de promouvoir réalisateurs professionnels ou amateurs ayant choisi de représenter à l’écran des situations de handicap et enfin de sensibiliser le grand public à travers la constitution d’une vidéothèque en ligne, accessible aux particuliers comme aux professionnels sur le site internet du festival

A noter par ailleurs que le site Internet du festival (www.festival-handica.fr) propose une vidéothèque. Cette dernière contient un répertoire de 342 courts métrages sur le thème du handicap. Aujourd’hui on compte 55 668 visionnages de ces films sur le site.

Les dates clés du festival

– 31 Mars 2011 : Date-limite de dépôt des candidatures et films. Bulletin d’inscription téléchargeable sur www.festival-handica.fr.

– Avril 2011 : Soirée Prix du Public

– Juin 2011 : Remise des prix à Lyon à l’Hôtel de Ville de Lyon

– 8 au 10 Juin 2011 : Festival National du Court Métrage Handica Apicil.

Les visiteurs pourront découvrir les films primés et tous ceux qui ont concouru (se référer au programme du festival sur www.festival-handica.fr à partir de mai 2011) et assister à des conférences sur handicap et cinéma.