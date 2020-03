Le festival des arts de la rue de Nanterre adapté aux handicaps sensoriels

Théâtre de rue, déambulations, performances, cirque, musique, danse. Une quarantaine de spectacles venus du Japon, Burkina Faso, Argentine, Cambodge, Grande-Bretagne, Allemagne, Suisse, Chili… Pour grands et petits en entrée libre. Le Festival Parade(s) qui ara lieu du 10 au 12 juin se veut une fête populaire.

La ville de Nanterre a créé en 1989 un festival gratuit des arts de la rue. En 2003, Nanterre s’est aussi engagée dans une Charte Ville-Handicap. Dans l’esprit de la loi « d’accès à tout pour tous », l’objectif de la municipalité est aussi de faire profiter les nanterriens porteurs d’un handicap de ces manifestations ouvertes à tous.

Pour la troisième année consécutive, le Service Culturel et la Mission Handicap de la ville ont travaillé sur une signalétique par spectacle dans le programme ainsi que sur des parcours handicap afin de permettre aux personnes ayant un handicap sensoriel de profiter du festival :

Un programme pour les personnes ayant un handicap visuel. Ce parcours édité en braille et en gros caractères propose des spectacles très sonores, un accompagnement spécifique pour « raconter » ce que ces personnes ne peuvent voir et aussi la mise à disposition d’un transport gratuit qui vient les chercher à leur domicile jusqu’au lieu des spectacles et qui les raccompagnera le samedi 11 juin.

Des parcours ainsi qu’un transport adapté et/ou d’accompagnateurs peuvent être également suggérés aux personnes ayant un handicap mental ou auditif.

Enfin, un spectacle traduit en langue des signes : Blanche Neige (d’après les frères Grimm) – Compagnie Mine de rien (Suisse). Samedi et dimanche à 16h dans le parc des Anciennes-Mairies.

Plus d’information sur : www.nanterre.fr