Le Festival d’Angers mise sur l’accessibilité

La 23e édition du festival d’Angers Premiers Plans aura lieu du 21 au 30 janvier. Depuis 2010, Premiers Plans s’engage et témoigne de sa volonté d’ouvrir ses portes à tous. Au-delà d’une démarche auprès des personnes handicapées, c’est la recherche du confort de chacun qui est considéré.

Les personnes handicapées et personnes âgées en perte d’autonomie bénéficient d’un tarif réduit (4,50 €) ainsi que de la gratuité pour l’accompagnateur, sur présentation de l’un des deux justificatifs suivants :

– une carte d’invalidité à un taux minimum de 80%, délivrée par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

– une attestation d’attribution de l’Allocation Personnalisée pour l’Autonomie (APA), délivrée sur simple demande adressée au Chef de service gérontologique du Conseil général (26 ter rue de Brissac 49000 Angers, tel : 02 41 81 48 75). Merci de préciser dans le courrier les coordonnées complètes de la personne bénéficiant de l’APA ainsi que son numéro de dossier. Prévoir 10 jours de délai

Facilité d’accès en salle et placement prioritaire

Pour bénéficier d’un accueil dans les meilleures conditions, présentez-vous directement à la billetterie de chaque salle du Festival 30 minutes avant la séance pour signaler vos besoins aux agents d’accueil. Ceux-ci sont formés à l’accueil de tous les publics. Ils pourront, dans la mesure du possible, vous placer dès l’ouverture de la salle. Pour les personnes fatigables, un espace de repos permet d’attendre l’ouverture de la salle.

Des chaises et des fauteuils roulants peuvent être ponctuellement prêtés. La majorité des salles du Festival peuvent accueillir des personnes se déplaçant en fauteuil roulant. Le nombre et la situation des emplacements réservés sont indiqués dans le tableau ci-contre. N’hésitez pas à nous indiquer si vous souhaitez vous installer sur l’un des fauteuils du cinéma.

Service d’accompagnement

Si vous rencontrez des difficultés pour vous déplacer et vous rendre sur le festival, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville d’Angers et les étudiants du DU «Animateur de projets dans l’économie sociale et solidaire» de l’Université Catholique de l’Ouest d’Angers s’associent à Premiers Plans pour vous accompagner dans vos sorties.

Le CCAS propose aux retraités angevins :

– un accompagnement sur le festival par ses bénévoles

– un transport à partir du domicile : 2,70 €,

– des billets du Festival vendus par le CCAS à tarif privilégié : 4,20 €.

Le programme reprenant les propositions du Festival est disponible sur demande.

Pour toute autre demande, les étudiants vous accompagneront gratuitement de votre domicile aux salles de cinéma, restant avec vous, si vous le souhaitez, pendant la séance.

Les déplacements se feront uniquement à pied ou via les transports en commun de la ville d’Angers.

Informations et inscriptions

– Service Animation et Vie Sociale du CCAS,

Violaine Bougère : 02 41 68 99 37

– Autres demandes, Violaine Thomas :

02 41 88 26 27 / 06 82 50 63 75

Le programme du festival est disponible sur www.premiersplans.org

Renseignements, réservations

Afin de préparer au mieux votre venue ou de nous faire part de vos remarques, nous vous invitons à contacter : Violaine Thomas

violaine.thomas@premiersplans.org

Tel : 02 41 88 26 27 / 06 82 50 63 75