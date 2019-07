Le festival « Cinéma en plein air 2012 » de La Villette est enfin accessible aux personnes déficientes visuelles

L’Association Valentin Haüy a signé une convention de partenariat avec La Villette pour favoriser l’accessibilité des lieux et plusieurs de ses contenus culturels aux personnes déficientes visuelles. La prochaine édition du festival « Cinéma en plein air » du 25 juillet au 26 août 2012 sera une de ses actions phares.

Le festival « Cinéma en plein air » de La Villette est unique en son genre. Depuis 21 ans, la prairie du triangle du parc se transforme à la tombée de la nuit en une immense salle de cinéma à ciel ouvert. Cette année, ce festival estival est enfin accessible aux personnes déficientes visuelles ! L’Association Valentin Haüy a réalisé le programme des films en braille, en caractères agrandis et au format audio Daisy. Elle a également proposé cinq films projetés en Audiovision (audio décrits par l’AVH) grâce au soutien de la Fondation Orange. Des casques audio et des boîtiers récepteurs seront distribués sur place gratuitement. La programmation en Audiovision et les informations pratiques sont disponibles sur le lien :http://www.villette.com/fr/agenda/Cinema-en-plein-air-2012.htm. L’Audiovision est un procédé qui permet de rendre accessibles des films, des spectacles oudes expositions aux personnes non-voyantes ou malvoyantes grâce à un texte en voix-off,qui décrit les éléments visuels de l’oeuvre. La voix de la description est placée entre les dialogues ou les éléments sonores importants afin de ne pas nuire à l’oeuvre originale.Pour la projection du film, en salle de cinéma ou au théâtre, la personne aveugle oumalvoyante est équipée d’un casque sans fil lui permettant de suivre, en toute autonomie, le film ou la représentation en compagnie de spectateurs voyants. Dans le cadre deprojection privée (familiale ou en groupe) devant un téléviseur ou de diffusion par unechaîne de télévision, l’Audiovision peut-être écoutée directement sur les haut-parleurs du téléviseur ou sur le système home cinéma. Par cette opération avec La Villette, l’AVH réaffirme son investissement dans l’Audiovision. La culture visuelle est désormais plus accessible aux personnes aveugles ou malvoyantes. En juin dernier, l’AVH a organisé son 3ème festival de l’Audiovision proposant sur 10 joursla projection de films audiodécrits. Cette manifestation a connu un très grand succès.