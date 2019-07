Le Festival accessible Résistances aura lieu du 4 au 12 juillet

Du 4 au 12 juillet aura lieu, à Foix (09), la 18ème édition de festival de films « Résistances ». Celui-ci propose de découvrir une centaine de films, d’assister et de participer à 5 débats et d’échanger avec une trentaine de réalisateurs présents pour l’occasion.

Les thèmes phares de cette année seront:

– Quand le peuple se fâch(is)e

– Homme / Animal

– Main basse sur le corps

– Éloge de la lenteur

– Zoom géographique: le cinéma Chinois

À noter que des efforts importants sont mis en œuvre pour rendre cet événement accessible à tous. Ainsi les lieux du festival sont entièrement accessibles aux fauteuils roulants (nouveauté 2014 : des toilettes sèches adaptées sont mises à disposition par l’Association des Paralysés de France).

Un minibus adapté est également proposé en partenariat avec l’APF pour assurer le transport des Ariégeois qui souhaitent se rendre au festival. Pour cela, contactez les organisateurs au 05 61 65 44 23.

Le festival propose également des séances sous-titrées en VSM, en intégrant des personnes sourdes et malentendantes dans un comité de programmation. Des interprètes LSF seront présents pour accueillir le public et pour traduire certaines rencontres et débats avec des réalisateurs.

Enfin, une séance de documentaires sonores a été programmée par un collectif de déficients visuels. Un film sera programmé en audiodescription et un programme en braille sera consultable à l’accueil.

Plus d’infos sur : http://festival-resistances.fr/#&panel1-2