Le fana des dinosaures et la petite musicienne: vivre avec mes enfants atteints d’autisme

Ginette Wieken (1959) est mère de deux enfants, Yurre et Lotte, tous deux autistes. L’approche et l’éducation qu’ils exigent sont souvent aux limites de la «normalité». Leurs parents doivent faire preuve d’effort, de créativité, de souplesse et d’une endurance hors du commun. C’est avec humour et une certaine distance que Ginette Wieken nous raconte l’histoire émouvante de sa vie et de celle de ses enfants. Les périples avec les accompagnateurs, la recherche d’un type d’enseignement adapté, les intérêts parfois bizarres, les répercussions sur la vie sociale, les petits drames et les gratifications au quotidien sont autant d’élements amplement racontés.

Ce livre passionnera de nombreux parents d’enfants avec autisme qui, tantôt se reconnaîtront dans les situations décrites, tantôt y trouveront du réconfort. Pour les accompagnateurs et enseignants, cet ouvrage pourra s’avérer très instructif. Quant aux autres lecteurs, ils découvriront une histoire passionnante qui ne cessera de les surprendre au fil des chapitres. Ginette Wieken réussit ici, grâce à son style et sa façon de raconter, à captiver tous les lecteurs. A aucun moment elle ne se perd dans l’équilibre fragile entre l’implication personnelle et la distance qu’elle souhaite garder en tant que narratrice. Soyez-en certain : son histoire vous touchera au plus profond de vous-même…

Plus de 6500 exemplaires vendus en Belgique et aux Pays-Bas !!!

Auteur: WIEKEN Ginette

Editeur: Centre de Communication Concrète

Année: 2010 , 1ier impression

Prix: € 19,00

Commander: www.autisme.be