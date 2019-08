Le E-Buggy nouvelle technologie !

Parti d’une envie de rendre accessible à tous la descente tout terrain et la randonnée, la société savoyarde Chaland-Palmieri, spé-cialisée depuis 50 dans la mécano-soudure, conçoit et fabrique une gamme de fauteuils de loisir adaptés aux personnes à mobilité réduite : le Buggy-Bike pour dévaler les pentes (comme un VTT de descente), le E-Buggy électrique pour la randonnée et un fauteuil parapente. Tous ces véhicules permettent ainsi de concilier nature et sport en toute sécurité.

Un produit adapté à chaque personnalité

En juin 2009 le E-Buggy a vu le jour. Dès sa création son objectif est de permettre aux personnes handicapées d’évoluer en totale autonomie sur tous les terrains. Chaland-Palmieri est toujours à la recherche du progrès c’est pourquoi cette année, elle intègre une nouvelle électronique à son E-Buggy : celle-ci est récente et paramétrable par logiciel, ce qui permet d’adapter la vitesse, le freinage… à chaque profil d’utilisateur. Afin de pouvoir conve-nir aussi bien à une conduite débutante qu’à une conduite plus sportive, cet innovation permet aux personnes de tous âges et atteintes de tout types de handicap (paraplégie, tétraplégie, hémiplégie…) d’accéder à ces véhicules.Le E-Buggy a une auto-nomie de 25 à 100 km suivant les batteries choisies. Ainsi il offre la possibilité d’escapades sur des sen-tiers, des pistes de ski l’été, les plages, la neige et beaucoup d’autres terrains à une vitesse de 25 km/h. Sportif ou non il permet de partir à la découverte de nouveaux espaces et de pratiquer des randonnées, aussi bien sur chemin que sur des terrains variés, sans nuisance. La société, disposant d’un bureau d’étude et fabriquant en interne, garantie un produit sur-mesure adapté aux besoins et aux envies de chacun. Forte de sa notoriété croissante et de son image de souplesse et de robustesse, la marque continue son ascension aussi bien en France qu’à l’étranger.

