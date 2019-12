Le dispositif national d’information surdité vient d’être lancé

« Délivrer en temps réel une information neutre et fiable aux publics concernés par la surdité » : Tel est l’objectif du dispositif national d’information surdité qui vient d’être mis en place par le gouvernement.

Porté et géré par l’association Œuvre Villages d’enfants (OVE) – sélectionnée par le ministère chargé des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion – ce service s’adresse en particulier aux parents qui découvrent la surdité de leur enfant et aux personnes qui deviennent sourdes. Il est accessible via une plateforme téléphonique : 0812 040 040 (numéro d’appel au tarif local) et un site internet : www.surdi.info et fonctionne en lien avec un comité de pilotage composé notamment des associations représentatives des personnes sourdes ou malentendantes et de leurs familles, d’une association de professionnels et de l’équipe du Centre National d’Information sur la Surdité (CNIS).

« Je souhaite que tous les enfants sourds aient accès au projet linguistique du choix de leur famille, comme la loi le prévoit, et que ce choix soit respecté tout au long de leur parcours. L’accès des jeunes sourds à une langue passe par l’information et l’accompagnement de leurs parents. Ce nouveau service y contribuera », a déclaré Marie-Arlette CARLOTTI, ministre déléguée chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l’exclusion.

La permanence téléphonique est ouverte toute la semaine :

– le lundi de 14h à 20h,

– du mardi au vendredi de 10h à 20h,

– le samedi de 10h à 13h.

Cette permanence est accessible aux personnes communiquant en Langue des Signes Française le mardi de 15h à 19h et le vendredi de 9h à 12h. Elle sera prochainement accessible par chat écrit. Les conseillers qui prennent en charge les appels sont des professionnels de la documentation.