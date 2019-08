Le dispositif handiplage victime de son succès ?

Depuis cinq ans, la dernière plage de la Croisette réserve son sable aux vacanciers handicapés. Un service très apprécié des usagers. Les pieds dans le sable, le soleil qui brûle la peau, un bain de mer pour se rafraîchir… La plage quoi. Une scène qui paraît banale pour tout un chacun, mais qui, fut un temps, ne l’était pas forcément pour les personnes à mobilité réduite. Un temps révolu depuis cinq ans à Cannes.

La dernière plage avant la Pointe Croisette réserve son sable aux handicapés (moteur, mental, visuel et auditif). Avec pléthore d’équipements pour l’accessibilité, le dispositif handiplage apparaît comme l’un des plus performants de la Côte-d’Azur. Récompensé en 2009 par le label tourisme et handicap. Places de parking réservées, rampes d’accès à la plage et à l’eau, fauteuils de baignade ergonomiques, système sonore pour diriger les non et malvoyants, sont proposés, le tout encadré par six handiplagistes dont deux MNS. Cette année, les services apportés aux usagers ont été renforcés pour toujours plus de confort (rampe d’accès, hamacs flottants sécurisés, gilets de sauvetage…) La réussite est au rendez-vous. Depuis cinq ans, la fréquentation ne désemplit pas.

Fréquentation en hausse de 77 %

En 2009, le site a accueilli 6 597 personnes, contre 3 728 en 2008. Soit une augmentation de 77 %. Les usagers se sont approprié le site à tel point qu’handiplage devient victime de son succès. « À certaines heures l’affluence est telle qu’on ne trouve plus une place sous un parasol », confie un habitué. Une vision qui fait dire à cet usager : « Il faudrait peut-être envisager de pousser les murs. Sans ça le site est formidable, il y a tous les services dont nous avons besoin et ils s’améliorent d’année en année. » Petit bémol tout de même. Ces apparences radieuses, sont pour certains usagers trompeuses. « Le problème ici c’est que 80 % des gens qui fréquentent la plage sont des personnes âgées sans handicap, qui prennent la place de personnes invalides. Moyennant quoi mes gamins se retrouvent acculés dans un coin par terre », témoigne un éducateur spécialisé.(source Nice-Matin)

Ouvert jusqu’au 30 septembre de 9 à 18 heures en juillet et août et de 10 à 18 heures en septembre.