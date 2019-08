Le Discours d’un Roi : sortie nationale le 2 février

Ce film relatant l’histoire vraie et méconnue de George VI, roi d’Angleterre, père de l’actuelle Reine Elisabeth. Ce personnage surmontera son bégaiement dans un discours magistral (au cours duquel il entraînera l’Angleterre dans la guerre contre les nazis), grâce à l’indéfectible soutien de son orthophoniste aux méthodes peu conventionnelles pour l’époque et à celui de son épouse.

Au fil des images l’évocation de la souffrance que ce trouble engendre se révèle d’une très grande qualité. Travaillant depuis bientôt 20 ans à modifier le regard habituellement porté sur la personne bègue, l’APB (Association Parole Bégaiement) reconnaît dans le scenario de ce film une justesse de ton et une excellente image de la relation thérapeutique nécessaire au traitement du bégaiement.

L’APB, association internationale de plus de 800 membres, rassemble personnes bègues et thérapeutes : riche du vécu et de la compétence des uns et des autres, elle se propose d’intervenir lors d’émissions, de débats et/ou pour répondre aux demandes d’information que ce film va susciter.

La bande annonce du film

