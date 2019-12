“Le Dîner dans le noir : le MEDEF Côte-d’Or propose une expérience de sensibilisation au handicap

Le MEDEF Côte-d’Or organise le jeudi 16 décembre 2010 à la Maison des Entreprises le Dîner dans le noir, avec le soutien financier de l’Agefiph et en partenariat avec la Caisse d’Epargne Bourgogne Franche-Comté . Le Dîner dans le noir est un moment exceptionnel de sensibilisation au handicap, et une expérience sensorielle et humaine unique. Les participants sont accueillis par une personne non-voyante qui les accueille, les guide, les sécurise, et les initie à son monde d’obscurité où il faut réinventer ses repères. La personne aveugle devient le guide et le participant, la personne handicapée, le temps du dîner. Sans les stimuli visuels des couleurs, reconnaître les divers aliments, leurs textures, goûts et saveurs n’est plus chose aisée. Ainsi privés de notre sens premier (la vue), nous réapprenons à écouter nos autres sens.

Le noir absolu entraîne un questionnement sur le regard et sa prédominance dans notre société. Cette situation particulière où l’on ne peut plus se voir les uns les autres et où l’on cesse d’être regardés, dépouille la relation à l’autre de tous les a priori qui conditionnent nos liens affectifs et sociaux. La communication dans le noir devient donc spontanément plus intense et plus authentique.

Une expérience gustative, humaine et sensorielle unique.

Renseignements au 03 80 77 85 00 ou à medef21@maisondesentreprises.com