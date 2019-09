Le développement des compétences des personnes handicapées

OPCALIA 3e collecteur français au titre de la formation professionnelle s’est engagé dans un suivi des personnes handicapées qui ont besoin de faire évoluer leur niveau de connaissances. Rachel Jeanpierre Chargée de Développement de la Mission Handicap nous fait découvrir les initiatives d’Opcalia Rhône-Alpes.

Quelles sont les relations d’Opcalia avec le handicap ?

Opcalia Rhône-Alpes a signé il y 10 ans une convention avec l’Agefiph RA. Cette convention lui donne mission d’accompagner les entreprises adhérentes ou non de la région sur trois axes :

– Le recrutement via l’alternance (mise en place de contrats d’apprentissage et de contrats de professionnalisation)

– la formation des salariés en poste

– le tutorat qui consiste à outiller les entreprises pour qu’elles aient une meilleure visibilité et une meilleure appréhension du handicap. Nous avons notamment développé un outil baptisé «Thandem*».

Aujourd’hui nous sommes une équipe de 5 personnes dédiées au handicap et au service des entreprises.

Que proposez-vous aux entreprises ?

Nous proposons aux entreprises un projet de recrutement en alternance « clé en main », pour répondre à une demande individuelle de besoins en compétences, ou dans le cadre d’opérations collectives. Le candidat est recruté en entreprise en contrat d’alternance avec un suivi personnalisé intégrant une formation adaptée. Il acquiert les compétences et les savoirs faire utiles à son poste.

Nous allons à la rencontre d’entreprises que nous accompagnons en amont dans la définition de leurs besoins.

A titre d’exemple, nous développons actuellement une action collective concernant le métier du téléconseil, notamment dans les domaines de l’assurance et de la banque. Sur cette action, depuis début septembre 2009 douze personnes ont signé un contrat de professionnalisation.

Comment trouvez-vous des candidats ?

Pour trouver des candidats, j’organise tous les premiers lundi du mois une réunion chez CAP Emploi où j’explique ce que sont les métiers d’un secteur d’activité. Les personnes intéressées me font ensuite connaître leur désir d’aller plus loin dans ce domaine.

Quelle est la suite du parcours vers l’entreprise ?

Une fois que j’ai validé la candidature en lien avec l’organisme de formation, je la présente à l’entreprise. Si cette dernière est intéressée, nous lançons le processus de professionnalisation et mettons en place un tuteur qui a pour rôle d’optimiser l’intégration sur son poste de travail, de transférer des savoir et des savoirs faire en situation professionnelle et de faciliter et soutenir l’apprentissage.

Les entreprises nous émettent leurs besoins de compétences et nous pouvons leur apporter une solution sur mesure. C’est un service à la demande qui est assez novateur sur le marché. Si demain j’ai six demandes, qu’elles soient groupées ou indépendantes, je peux monter un groupe.

Si j’ai une demande de niveau Bac je peux faire venir des personnes de niveau inférieur et les faire monter en compétences.

Pour répondre aux attentes des entreprises il est nécessaire d’anticiper sur 6 mois le temps de le former. Mais durant ces 6 mois le candidat est en alternance en entreprise.

En savoir plus sur OPCALIA

OPCALIA accompagne les entreprises pour optimiser leurs investissements en formation. Afin d’assurer la montée en compétences des entreprises et de leurs salariés, OPCALIA dispose d’une organisation et d’une implantation prenant en compte les spécificités régionales et sectorielles des entreprises.

OPCALIA représente :

plus de 38 000 entreprises qui emploient près de 2 000 000 salariés ;

la mise en place de 11 616 contrats de professionnalisation ; de 41 075 périodes de professionnalisation ; de 26 092 DIF (données 2007).

410 M€ collectés en 2009 (masse salariale brute 2008)

23 branches professionnelles et secteurs d’activités

510 collaborateurs

Plus d’informations sur www.opcalia.com

Se former avec Thandem

Simple et ludique, Thandem propose une formation mixte, composée de sept modules traitant à la fois :

– des différents types de handicap (visuel, auditif, moteur, mental, psychique) afin d’appréhender le handicap de préparer l’intégration et l’accueil du salarié handicapé,

– du tutorat afin de préparer la formation, d’accompagner le salarié handicapé, de le suivre et l’évaluer.

Thandem permet de personnaliser les parcours de chaque tuteur et de les regrouper pour échanger leurs bonnes pratiques.

La formation autour de Thandem peut se dérouler soit au sein de l’entreprise soit à l’extérieur avec plusieurs stagiaires d’horizons différents.