Le département du Rhône se mobilise pour lutter contre les effets de la canicule

Système de surveillance et d’alerte renforcé, recommandations préventives et curatives pour les personnes âgées et handicapées, seules ou isolées, mobilisation du personnel médico-social et administratif dans toutes les Maisons du Rhône : le Département se mobilise tout l’été pour aider et soutenir les plus vulnérables. Le Département du Rhône reconduit comme chaque année, en l’adaptant, son plan départemental de prévention de la canicule. Le Département, de par ses compétences joue un rôle de premier plan auprès des populations les plus vulnérables (enfants, femmes enceintes, personnes âgées personnes handicapées) en partenariat avec les services de l’Etat et les communes.

C’est ainsi que le plan prévention canicule se décline de la façon suivante.

– relayer auprès du public les messages et recommandations d’usages,

– vérifier l’application des mesures préconisées

– assurer une mission de veille auprès des personnes les plus vulnérables.

Le plan départemental, effectif jusqu’au 31 août 2010, comporte trois niveaux d’intervention :

 niveau 1 : “veille saisonnière”, qui correspond à une procédure de veille climatique et météorologique.

 niveau 2 : “mise en garde et actions”; en cas de prévision ou d‘arrivée de fortes chaleurs, le préfet peut actionner les différents plans et actions envers les personnes les plus vulnérables.

 niveau 3 : “mobilisation maximale”, quand la chaleur provoque un impact sanitaire important sur une grande partie du territoire ou compliqué d’effets collatéraux (approvisionnement en eau, électricité, chaîne hospitalière saturée…).

Il est porté par tous les services du Département au sein des 54 Maisons du Rhône (MDR). Il allie actions sur le terrain et coordination du travail de tous ceux qui oeuvrent dans le domaine du médical et du social, afin d’apporter un suivi renforcé des personnes âgées et handicapées vivant à domicile.

Le Plan s’organise autour de plusieurs axes :

L’INFORMATION DE TOUS LES PUBLICS AVEC…

 Dans chaque Maison du Rhône, la mise à disposition de tous les publics de la plaquette de l’INPES (Institut National pour la Prévention et l’Education Sanitaire) sur la canicule. Elle diffuse conseils, gestes utiles, infos pratiques à destination de tous publics.

 Un courrier de sensibilisation au phénomène caniculaire a été adressé aux personnes les plus vulnérables, déjà connues des services départementaux comme celles qui reçoivent l’allocation départementale personnalisée d’autonomie (ADPA), l’allocation compensatrice tierce personne (ACTP), la prestation aide ménagère, la prestation auxiliaire de vie (PCH). Ce courrier, accompagné de la plaquette de l’INPES, rappelle les coordonnées de la MDR la plus proche et informe du dispositif mis en place par le Département.

 Une page web sur le site internet du Département www.rhone.fr. qui s’affiche automatiquement sur l’écran du visiteur.

LA COORDINATION DES SERVICES DU DEPARTEMENT ET DE SES PARTENAIRES SUR LE TERRAIN

 Sur le terrain les MDR se mobilisent et contactent l’ensemble des acteurs sociaux et médico-sociaux (les établissements d’hébergement pour personnes âgées et personnes handicapées, les services d’aide à domicile, toutes les mairies et les Centres communaux d’action sociale CCAS du Rhône, les syndicats et organisations professionnelles de médecins, de pharmaciens) pour une meilleure coordination afin d’assurer un service de qualité aux usagers.

L’ORGANISATION DES SERVICES EN PERIODE DE VACANCES

 Comme chaque année, les MDR sont ouvertes tout l’été selon leurs horaires habituels. Un personnel formé à la problématique canicule est systématiquement présent. Par ailleurs, tous les agents du Département, peuvent se sensibiliser aux mesures de précaution et conduite à tenir, sur l’intranet du Département. La liste des MDR est consultable sur www.rhone.fr onglet en ouverture de page.

 Dans les services centraux du Département, une cellule de veille canicule composée d’un médecin et d’administratif est en place et joignable 24 H sur 24 par les équipes des MDR et par les professionnels extérieurs afin d’assurer une plus grande réactivité dans le traitement des besoins.

L’ANTICIPATION DES ACTIONS

 Afin d’anticiper les actions à entreprendre, chaque MDR a élaboré la liste de personnes potentiellement vulnérables dans son rayon d’action.

En cas de passage au niveau 2 du plan de prévention canicule, ces personnes ou leurs référents ou tuteurs seront jointes par téléphone afin de déterminer les risques et de répondre à leurs besoins, et d’effectuer si nécessaire, une visite à domicile.

1- Le niveau 2 du plan canicule est déclenché par l’Etat en cas de prévision ou d’arrivée d’une vague de chaleur d’au moins 3 jours. Les seuils d’alerte dans le Rhône sont atteints lorsque la température est de 20° pendant la nuit et de 34 ° pendant la journée.